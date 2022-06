El drama de la madre de Natalia Buitrago, la modelo caleña que desapareció hace diez meses en Cartagena

“La relación con mi hija era muy afectiva y ella me escribía todo el tiempo, pero el 18 de agosto de 2021 todo esto cambió y ella desapareció. Aún guardo la esperanza de encontrarla con vida, por ella estoy dispuesta a encadenarme a las afueras de la Fiscalía de Cartagena, para que las autoridades le den la importancia que se merece a este caso”, aseguró Claribel Moreno Castillo, madre Natalia Buitrago, una joven caleña de 22 años que fue vista por última vez en Cartagena.



Natalia Buitrago, quien es maquilladora y modelo de protocolo, viajó el 17 de agosto del año pasado con sus amigas a Cartagena para celebrar su cumpleaños. Al siguiente día se comunicó con su madre con el objetivo de avisarle que saldría para las Islas del Rosario y desde entonces se perdió toda comunicación con su familia. Se perdió su rastro.



De acuerdo con Claribel, luego de tres días empezó a sentir una “corazonada” porque no había señales de su hija y sus amigas no tenían información de su paradero, situación que empezó a alertar a la familia porque la joven constantemente publicaba cosas de su vida cotidiana a través de redes sociales.



“Yo sentía mucho temor de lo que le hubiese pasado, pero con mi otra hija decidimos esperar de ocho a diez días para ir a instaurar la denuncia porque pensamos que pudo decidir quedarse más días en esta isla y que no tenía señal para responder”, recordó Claribel en medio del desespero.



Luego de diez días la familia de la joven caleña instauró la denuncia ante las autoridades por medio de una llamada telefónica, pues el país se encontraba en confinamiento por la pandemia del Covid- 19.



Según la madre, la denuncia fue instaurada en una primera instancia en la ciudad de Pereira, pues su hija vivía allí desde hace siete meses, en compañía de su pareja sentimental. Posterior a la denuncia, la familia pudo recuperar sus cuentas de redes sociales y observar algunos videos que confirmaban que ella había estado en Cartagena, motivo por el que viajaron más de mil kilómetros para llegar a la Ciudad Amurallada en busca de pistas que permitieran saber dónde había estado Natalia.



Desde ese día todo comenzó a tornarse difícil para la familia de esta joven, pues a pesar de que su madre caminó en varias oportunidades cada calle de Cartagena, los resultados no fueron positivos. Dolor, desesperación e impotencia eran cada vez más evidentes en el rostro de Claribel.



“A Cartagena he ido cuatro veces en busca de información. La primera vez estuve ocho días y nadie me prestaba atención. Viajé a la Isla de Bora Bora, que fue uno de los lugares donde estuvo mi hija, allí le pregunté al encargado si me podía colaborar con las grabaciones de las cámaras de seguridad para poder observar con quién había estado ella y no obtuve respuestas positivas, pues el encargado argumentó que un rayo había partido las cámaras de vigilancia y no me podía colaborar”, recordó Claribel en diálogo con El País.



Tras no tener resultados en los viajes, Claribel empezó a indagar con las personas más allegadas a su hija. Así que decidió contactar a la pareja sentimental de Natalia, un comerciante de Pereira que le doblaba en edad y con quien compartía al menos desde hace cinco años. En ese instante su perspectiva de lo que habría ocurrido cambió.



“La pareja de Natalia nunca mostró preocupación por la desaparición de ella. Por el contrario, manifiesta no haber tenido un vínculo sentimental con mi hija y se ha dedicado a hacerla ver como una mujer que trabajaba vendiendo su cuerpo, cuando él sabe que en todo momento ella andaba con él”, aseguró, en medio de la indignación, la madre de la joven.



Esta situación ha generado inquietud en la familia, pues de acuerdo con la madre de Natalia, la pareja sentimental de su hija habría mentido a la Fiscalía diciendo que cuando ocurrió la desaparición él se encontraba fuera del país, exactamente en Ciudad de México.



Para la familia de Natalia no es fácil ver que después de diez meses de la desaparición sus amigos ya la dan por muerta, pues se han acercado algunas personas a decir que, al parecer, la joven modelo estaba siendo víctima de maltrato y habría sido obligada, por su pareja sentimental, a hacer cosas en contra de su voluntad.



De acuerdo con Claribel, en la investigación que adelanta la Fiscalía de Cartagena ya se cuenta con dos testigos que han declarado que al parecer, la pareja sentimental habría estado con ella en Cartagena, donde fue vista por última vez.



Hasta el momento lo que se conoce es que la Policía se encuentra trabajando con la



Sijín en la investigación para determinar el paradero de la modelo y esclarecer los hechos relacionados con desaparición.



La familia manifestó sentirse preocupada por la falta de gestión de las autoridades. Además, pidieron que cualquier información sobre el paradero de Natalia sea comunicada a los teléfonos 3218479494 o 3183609312.



“Yo le pido a las autoridades que nuevamente pongan cartas sobre la desaparición de mi hija, ya son diez meses de incertidumbre sobre el paradero de Natalia y la investigación no ha tenido resultados”, reclamó Claribel Moreno.

