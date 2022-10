Disputa por microtráfico, una de las posibles causas de la masacre de Brisas de Mayo 

Hasta cien millones de pesos de recompensa ofreció la Alcaldía de Cali y la Policía Metropolitana por información que ayude a dar con el paradero de los responsables de la masacre de cinco personas, registrada durante la madrugada de ayer en las calles del barrio Brisas de Mayo, sector ‘El Hueco’, en la Comuna 20 de Cali.



El Alcalde Jorge Iván Ospina, quien visitó el lugar de los hechos, afirmó que en la zona “hay actividad criminal. Nos explican que hay hombres armados y frente a esto hay que tener una mayor presencia del Estado”.



El crimen se registró en la calle 12 oeste con carrera 53, en el sector conocido como ‘El Hueco’. Hasta allí habrían llegado varios hombres quienes dispararon contra las víctimas, aproximadamente a la 1:15 a.m.

“Queremos decir que tenemos indicios y conocemos muy bien de dónde provienen los criminales. No tenemos duda de que en poco tiempo van a ser esclarecidos los hechos y serán capturados los homicidas”, aseguró el Mandatario local.



De las cinco personas asesinadas ya hay cuatro identificadas que respondían a los nombres de: Carlos Andrés Jiménez, de 35 años, y quien fue impactado en cinco oportunidades; Arley Sánchez, de 34; Víctor Alfonso Castro, quien tenía 28 años, y Esteban David Vásquez, de 23. Además, otros dos ciudadanos se encuentran bajo atención médica, entre ellos una mujer.



Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, afirmó que “no habrá impunidad en este caso. Ya nos estamos articulando con la Fiscalía y el CTI, con la Sijín y todas las autoridades para que este caso quede esclarecido y poder hacer justicia”.



“Activamos una estrategia denominada ‘itinerancia’. Es un grupo de fiscales y policía judicial que ya están en este territorio haciendo el acopio de elementos materiales probatorios. Además, están recolectando toda la información disponible y evidencia física, con el propósito de fortalecer el esclarecimiento de estos hechos delictivos”, explicó Sandra Eugenia González Mina, directora seccional de fiscalías de Cali.



Según el más reciente informe del Observatorio de Seguridad de Cali, entre el primero de enero y 3 de octubre del presente año han ocurrido en la ciudad 726 homicidios, de los cuales 43 se presentaron en la Comuna 20.



“La Policía ya no se ve por aquí”

El País visitó el lugar de los hechos y dialogó con los habitantes del lugar en el que se presentó la masacre. La comunidad se muestra escéptica ante el actuar de la Policía y pide acompañamiento del Ejercito Nacional.

“Es mejor que haya presencia del Ejercito, ya que la Policía no enfrenta a estos criminales y, por el contrario, huyen ante su presencia”, afirmó una habitante del lugar que pidió reservar su identidad por temas de seguridad.



Además, residentes del barrio Brisas de Mayo denunciaron que posterior a la masacre se escucharon detonaciones de pólvora, esto con el fin de camuflar el hecho delictivo.



Alexánder Guerrero, líder social de la Comuna 20 y promotor de la ruta turística del Mío Cable, fue claro al referirse a la problemática que vive el sector.



“Esto es algo que se viene viviendo en nuestra comuna hace rato. El microtráfico nos tiene agobiados, hay panfletos amenazantes y grupos delincuenciales de otros departamentos vienen a nuestra comuna a imponer su ley. Si los dejamos entrar a nuestros barrios, vendrán muchos problemas a futuro, hoy van cinco muertos y cuando esto pasa, la guerra se incrementa. Si las autoridades no hacen presencia, esta situación se va a recrudecer”, detalló Alexánder.



Además, asegura que aunque las autoridades locales no lo confirmen, es bastante probable que desde hace algún tiempo, en los diferentes barrios de la Comuna 20, haya presencia de algunos integrantes del Clan del Golfo.



¿Podrían ocurrir retaliaciones?

Para expertos en seguridad lo más probable es que esta masacre esté relacionada con disputas entre bandas dedicadas al microtráfico, motivo por el que podrían presentarse venganzas en los próximos días.



“Por las circunstancias del hecho y la forma en que ocurrió se podría suponer que esto fue un acto de violencia entre organizaciones criminales y pandillas. Podría ser un ajuste de cuentas o una lucha por el control de negocios ilegales como lo son la venta de drogas, la extorsión o cualquier otro tipo de actividad que represente fuentes de ingreso”, señaló Pablo Uribe, experto en seguridad ciudadana.



“Espero que luego de esta masacre la violencia en la Comuna 20 de Cali no se recrudezca, pero lo más probable es que un hecho como este no se quede sin venganzas. Si fue un conflicto entre pandillas los afectados van a responder con violencia. Lo único que podría evitar que eso ocurriera puede ser una acción contundente de las autoridades, ya sea dando con los responsables y capturándolos tan pronto sea posible o desarticulando las organizaciones criminales y los grupos que están detrás de los homicidios”, añadió el experto.



Otra opción que brinda Uribe para evitar que haya retaliaciones en los próximos días, es llevar a la Comuna 20 mucha presencia institucional. “La Alcaldía debería intervenir en la zona para tratar de calmar los ánimos y dialogar con los actores importantes de la comuna. Hay que intervenir esta espiral de violencia antes de que crezca más. En la anterior alcaldía, cuando ocurrían hechos graves de violencia, se enviaban mediadores a estos lugares para evitar que la violencia escalara”, explicó.



Para el concejal Fernando Tamayo, las grandes estructuras criminales quieren desplazar a los jíbaros pequeños que han tenido este negocio en diferentes zonas de la Comuna 20.



“Estas situaciones exceden el control de la Policía, por eso insisto en que se deben tener patrullajes con las comunas que son aledañas a la zona rural, como lo son la 20, 18, 21 y 15. Debemos actuar ya con fortaleza porque lo que estamos viendo es a una Cali convertida en escenarios de enfrentamientos por los negocios ilícitos”, agregó el cabildante del Partido Conservador.



Luego de la masacre, en el Concejo de Cali se pidió la presencia del Presidente Gustavo Petro y del Ministro de Defensa, Iván Velásquez. Esto para que, en conjunto con Jorge Iván Ospina y Clara Luz Roldán, se adopten medidas ante los altos niveles de inseguridad producto del narcotráfico.