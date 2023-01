Después de atentados, en Jamundí piden a Petro que no haya tregua con disidencias de las Farc

Luego de que el pasado miércoles un explosivo fuera activado, aproximadamente a las 8:00 p.m. en el parqueadero del Supermercado Caribe, en el centro de Jamundí, las principales hipótesis apuntan a que detrás de estos hechos estarían integrantes de la disidencia de las Farc Jaime Martínez.



Esa misma noche también fue dejada, en una estación de gasolina, una granada que afortunadamente no explotó y que, horas mas tarde, fue detonada de manera controlada por el grupo antiexplosivos de la Policía que opera en el municipio.



Aunque ninguno de los ataques dejó personas fallecidas, en el atentado contra el Supermercado Caribe seis personas resultaron heridas por aturdimiento y se registraron daños materiales de mínima cuantía.

Según las autoridades, las investigaciones están puestas sobre quién está detrás de estos atentados y si tienen o no alguna relación con los panfletos de las disidencias de las Farc que circularon la semana pasada en varios puntos del municipio.



“Estamos trabajando unas líneas de acción investigativa sobre actividades de la Columna de las disidencias de las Farc Jaime Martínez, quienes habrían generado unos panfletos extorsivos a almacenes, tiendas y estaciones de servicio. Por este motivo se abrió una investigación de Fiscalía, inteligencia, Policía Judicial y Gaula. Hay una recompensa de hasta 50 millones de pesos para poder esclarecer estos hechos que se están presentando en Jamundí”, afirmó el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, Brigadier general José Daniel Gualdrón.



El Comandante añadió que hay varias hipótesis que los conducen a que los hechos ocurridos el miércoles están relacionados con los ataques que se vienen registrando en el municipio desde finales de 2022, pues la manera de actuar y operar es igual en la mayoría de los casos.



“Con indignación condeno el atentado con explosivos en un supermercado en el centro de Jamundí. Mi solidaridad con la ciudadanía y total apoyo al alcalde Andrés Felipe Ramírez, a la Policía Metropolitana de Cali y a la Fiscalía para que llevemos a la justicia a los miserables autores de este deplorable hecho”, escribió Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle del Cauca.



“No puede haber una tregua en medio de estas situaciones”

Luego del ataque, Andrés Felipe Ramírez, alcalde de Jamundí, realizó una vez más un llamado al Gobierno Nacional para que el Ministro de Defensa haga presencia en el municipio.



“Es importante la articulación con el Gobierno Nacional porque el problema de Jamundí sobrepasa las capacidades institucionales. Nosotros recibimos todo el conflicto de Nariño y Cauca. Nosotros sentimos que no se nos está atendiendo de manera integral y lo que hemos planteado es que Jamundí tiene que ser parte de una apuesta por estabilizar el territorio de manera conjunta y no debe ser visto como un municipio que puede resolverlo solo”, explicó el Alcalde.



Ramírez añadió que “no puede haber una tregua en medio de este tipo de situaciones. El llamado es al Gobierno Nacional porque Jamundí no puede seguir estando solo en esta situación tan compleja. Sin embargo, hasta el momento la respuesta no ha sido afirmativa por parte del Gobierno y lo único que buscamos es articularnos con ellos”.



El mismo llamado realizó el congresista Duvalier Sánchez: “Presidente Gustavo Petro y ministro de Defensa Iván Velásquez, se registró un nuevo atentado en Jamundí. En esta ciudad de 200.000 habitantes, a 20 minutos de Cali, han ocurrido tres atentados terroristas en los últimos dos meses, la situación amerita su atención, reacción y el despliegue de fuerza pública”.



Según el Alcalde, el Gobierno Nacional ha sido muy generoso en los anuncios que ha hecho sobre la paz, pero se necesita de la misma reciprocidad de los grupos al margen de la ley para poder consolidar la paz total, pues de lo contrario la ciudadanía no abrazará la paz y esto no concluirá con los objetivos que se ha trazado el Presidente y que la ciudadanía espera.



“Estas líneas grises que se están generando con el cese al fuego tienen que ser rápidamente conversadas y concretadas para que las mesas de trabajo tengan resultados positivos. Estas mesas de diálogo no pueden darse al margen de realidades complejas que ya estamos viviendo los municipios”.

¿Qué se sabe sobre los panfletos que circularon la semana pasada?

La semana pasada se difundió por redes sociales un video en el que una mujer, al parecer integrante de las disidencias Farc, estaba entregando un panfleto a los operarios de una estación de gasolina de Jamundí.



En el comunicado se citaba a una reunión con los integrantes de la columna Jaime Martínez el pasado sábado en zona rural del municipio.

“Son dos panfletos. El primero fue descartado porque mencionaba a un integrante que ya no hace parte de esa estructura delincuencial (disidencia de las Farc) y el otro está siendo analizado por la Policía y el Ejército. Lo que se está buscando es establecer si tienen conexión los atentados del pasado miércoles con estos panfletos o si son actividades intimidatorias a comerciantes”, explicó Andrés Felipe Ramírez.



El Mandatario local tampoco descartó que los ataques de esta semana sean cometidos por la columna Jaime Martínez únicamente con el objetivo de enviarle un mensaje al país y llegar fortalecidos a las mesas de diálogo para así poder tener mejores condiciones de negociación.



Tres ataques en el último mes

El 21 de diciembre fue detonado un carro bomba en la vía que de Jamundí conduce a Potrerito. Los hechos se presentaron en la madrugada y no dejaron personas lesionadas.



Unas horas después, desconocidos activaron una granada en el barrio El Portal de Jordán. El ataque iba dirigido contra uniformados adscritos al Batallón de Policía Miltar N°3 de la Tercera Brigada.



Finalmente, el pasado miércoles 18 de enero otra granada fue activada en el Supermercado Caribe, en pleno centro de la ciudad.