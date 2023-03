Desde las cárceles están extorsionando por medio de páginas web de servicios sexuales

“Estaba navegando por una de las paginas donde las mujeres ofrecen sus servicios, me llamó la atención una de ellas y le escribí al WhatsApp, era muy amable, después de un rato me pidió fotos, se las pasé, luego me dijo ‘consumiste mi servicio, debes pagarme o diré que me violaste’, todo fue por celular, me amenazó con las fotos, no sabía que hacer”, así lo relató un joven de 26 años que fue víctima de extorsión por una página de servicios sexuales.



Según el jefe del Gaula de la Policía de Cali, el mayor Carlos Jaimes Mora, este tipo de extorsión se ha popularizado en los últimos tiempos, denominado como ‘Mileróticos’, el oficial explicó que “la foto dentro de la página web es de una mujer muy linda, pero detrás de ese perfil se encuentra el extorsionista, que le dice a su víctima que tengan sexting y luego de obtener fotos intimas, le dice ‘usted consumió mi servicio, me debe pagar 100.000, 200.000 o 500.000 pesos y si usted no me paga, le voy a publicar en las redes sociales que usted me hizo daño, abusó de mí’. En muchas ocasiones, estos delincuentes se hacen pasar por menor de edad y amenazan con un supuesto abogado”.



El Mayor, aseguró que muchos hombres “por temor a que se entere la familia o por vergüenza, terminan pagándole al delincuente, pero la presión va a ser constante, le seguirán extorsionando, haciendo que se asuste diciéndole cosas como ‘voy a ir a la Fiscalía, ya hablé con la Policía’, con el fin de que la persona siga consignando”.



Agregó, que la mayoría de estas extorsiones son de origen carcelario y todo es a través de teléfono, por lo que invitó a las víctimas de este delito llamar a la línea 165 del Gaula para que las autoridades puedan asesorarles sobre este flagelo.