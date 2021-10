Video: denuncian presunto robo masivo en motos frente a Bellas Artes, centro de Cali

A través de redes sociales, varios cibernautas denunciaron que un grupo de motociclistas, armados con machetes, estarían hurtando a los peatones que transitaban a la altura del Instituto Departamental de Bellas Artes.



Los hechos ocurrieron en el sector del semáforo peatonal de la Avenida 2N con Calle 9N. Al parecer se habrían registrado en la noche del sábado, sin embargo, dicha información no ha sido confirmada por las autoridades.



El senador vallecaucano Gabriel Velasco fue una de las personas que denunció el hecho, por medio de su perfil de Twitter.



"Así y todo el alcalde se atreve a decir que la seguridad va bien. La permisividad lo hace ver la situación de los caleños con otros ojos", trinó Velasco, y acompañó el texto con el video que se hizo viral.

Hasta la noche de este domingo, las autoridades de la ciudad no habían emitido algún pronunciamiento al respecto de la denuncia del congresista.



Por otra parte, El País consultó a la Policía Metropolitana de Cali y desde la Institución indicaron que hasta el momento no hay una denuncia formal de posibles víctimas del presunto hurto.



Así mismo, señalaron que se hizo la verificación de las cámaras del sector y se dispuso un grupo de investigación para esclarecer lo sucedido.



Más de 10 motociclistas con machetes roban por el sector de bellas artes #Cali.



Así y todo el alcalde se atreve a decir que la seguridad va bien. La permisividad lo hace ver la situación de los caleños con otros ojos. pic.twitter.com/gyLrIGTHol — Gabriel Velasco Ocampo (@gabrieljvelasco) October 24, 2021

La creciente inseguridad en la ciudad preocupa a los caleños. El 80 % de los caleños se siente inseguro en la capital del Valle del Cauca, de acuerdo con la Encuesta de Percepción Ciudadana del programa Cali Cómo Vamos.



En entrevista con El País, el secretario de Seguridad admitió que sí hay inseguridad en la ciudad, aunque aseguró estar seguro de que se le puede ganar la batalla a la delincuencia.



Aseguró que este año han aumentado los hurtos en comparación con 2020, sin embargo, explicó que en el año pasado " hubo mucho tiempo de cuarentena, pero al comparar con 2019 tenemos 26 % menos de casos en robo de personas; 37 % menos en robo de residencias y 20 % menos en vehículos. Pero ha aumentado el hurto de establecimientos, motos y autopartes".



"Le digo algo, hay peligro sí, las mamás están asustadas, pero hay que tener esperanza, si no, no vamos para ninguna parte. Hay que pensar que el tema de seguridad también es social y hay que trabajar en esa parte. Es reducir el desempleo, invertir más en educación, que transforma, no le dejemos la carga solo a la Policía y a los jueces, tenemos que avanzar y como ciudadanos, toca ir hacia adelante, no nos podemos quedar llorando", reflexionó.