Declaran infundada la solicitud de recusación contra la fiscal Ángela María Monsalve

La Fiscalía declaró infundada una recusación que había sido presentada por el abogado Jaime Lombana, apoderado suplente de Felipe Ríos Londoño, exconcejal de Bogotá, en contra de la fiscal Ángela María Monsalve.



En dicha recusación Lombana buscaba apartar del caso a la Fiscal, porque en primer lugar Monsalve hizo declaraciones a medios en los que habló sobre su traslado a Putumayo y lo relacionó con presiones por parte de sus defendidos.



Además, Lombana argumentó que la fiscal Monsalve habló sobre su defendido como culpable, anticipó la imputación contra sus clientes ante los medios y dijo que la fiscal tiene un sesgo en la imputación.



“Frente a estas manifestaciones públicas señora fiscal, resulta evidente que usted debe retirarse del conocimiento del proceso pues funcionalmente mi representado no encuentra una contraparte natural del proceso penal, sino a un enemigo, a una funcionaria llena de prejuicios y malquerencias”, se lee en la recusación.



La recusación fue negada por la Fiscalía quien la declaró infundada al argumentar que la radicación de la imputación se hizo días antes de que la fiscal hablara en medios. "Así pues, se denota que la decisión de programar la audiencia de formación de imputación se realizó en tiempos diferentes a las circunstancias que derivaron el pronunciamiento en medios de comunicación masivos, suceso que debe ser tenido en cuenta para desechar o consolidar un presunto sesgo de parcialidad”, explicó la fiscalía en su decisión.



Bajo esta línea la Fiscalía dijo que contrario a lo argumentado por el abogado Lombana sobre que Monsalve considera a los Ríos como enemigos. “Las manifestaciones emitidas por la doctora Monsalve Gavina no abrigan sentimientos de odio u hostilidad, lo que nos lleva a deducir que para que se configure la causal alegada debe existir enemistad grave, siendo indispensable que sea recíproca y actual".



El exconcejal de Bogotá Felipe Ríos y sus tíos, los empresarios Javier y Carlos Ríos Velilla, se declararon inocentes por estar involucrados presuntamente en irregularidades en millonaria adjudicación de recaudo en el sistema de Transmilenio.



La encargada de imputar a los Ríos Velilla fue la fiscal Ángela María Monsalve, quien durante el proceso denunció varias irregularidades y una supuesta presión para que fuera trasladada a Putumayo.