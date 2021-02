Cuidado con su cédula de ciudadanía: vea los peligros de perderla

Álvaro José Carvajal Vidarte

Ante la medida de pico y cédula implementada debido a la emergencia sanitaria, que conlleva a que el uso de la cédula sea más frecuente, las autoridades están alertando a los ciudadanos sobre los riesgos que implica el extraviar este documento.



Incluso, hay ciudadanos que han denunciado que durante la pandemia han perdido este documento y han sido víctimas de delincuentes que, suplantando su identidad, adquirieron deudas financieras a nombre de ellos. Algunos casos se han presentado en Cali.



De hecho, algo así le pasó a Diego Otero, un caleño que perdió su cédula en agosto pasado y ahora tiene una deuda que él no adquirió. Según indicó este contador público, unas personas se apropiaron de su documento y con este compraron un televisor a crédito.



De acuerdo con lo manifestado por el hombre, él perdió su cédula y en noviembre encontró que en una central de riesgo había un reporte a su nombre que aseguraba que él tenía una mora. Sin embargo, Diego creyó que se trataba de un error porque la deuda estaba asociada a una compañía con la cual él no ha realizado compras.



“Unos meses después, en enero, me llamaron de una comercializadora de electrodomésticos a decirme que debía ponerme al día con la deuda del televisor que había comprado. Les dije que no había hecho esa compra y me indicaron que el crédito estaba a mi nombre y que este lo habían adquirido con mi cédula”, comentó la víctima.

Asimismo, Diego detalló que para realizar la compra del televisor los delincuentes no solo utilizaron su cédula, sino que además, dieron información falsa sobre él y presentaron documentos de una empresa de calzado como respaldo al crédito, asegurando que esta era de su propiedad.



Y agregó que “ahora aparezco reportado en las centrales de riesgo por no estar al día con esa deuda. Esperaba que alguien encontrara mi documento, pero al final resulté ser víctima de suplantación de identidad e incurrí en un nuevo gasto porque me tocó contratar a un abogado para esclarecer esta situación”.



Al respecto, Sandra Bonilla, gerente de Bittin, empresa de ciberseguridad, explicó que la cédula es el documento que le permite a los delincuentes encontrar más datos para identificar a la víctima y así incurrir en otros delitos. Según la experta, con este documento realizan fraudes electorales o crean cuentas bancarias digitales para cometer ciberdelitos.



“Con la cédula hackean la simcard del teléfono de la persona, adquieren líneas telefónicas, electrodomésticos o tarjetas de crédito que desocupan y la víctima queda con la deuda. Esa suplantación hoy en día se complementa con la huella; con goma y guantes plagian el molde de esta para hacer la usurpación completa”, expresó Bonilla.

Además, insistió en que con el fin de estar alerta ante los posibles riesgos de los que se puede ser víctima, es importante monitorear continuamente las centrales de información crediticia, así como la página de la Registraduría porque el solicitar duplicados de la cédula de la víctima es otra modalidad que tienen los delincuentes.



Frente a esta situación, el abogado Juan David Castillo manifestó que aunque no hay forma de prevenir los riesgos que conlleva el perder la cédula, o que se la roben, sí es necesario ser precavido con las fotocopias de este documento que a menudo suelen ser requeridas cuando se solicitan diferentes tipos de servicios.



“Hay que tener cuidado con la cédula y los diferentes documentos personales porque existe un mercado negro de documentos. Las personas deben verificar en manos de quién quedan las fotocopias de su cédula porque con estas también se cometen varios delitos”, acotó el abogado.

¿Qué hacer si es víctima?



Cuando a una persona se le extravía su cédula, o cualquier otro documento, es necesario que esta tenga claro que la pérdida de estos no se denuncia, sino que se reporta. Y ese reporte se debe instaurar ante la Policía Nacional, por medio de la opción ‘registro de documentos extraviados’ de la plataforma web ‘A Denunciar’.



Una vez se ha realizado el reporte, el abogado insistió en que es necesario que se conserve el certificado porque este será la constancia de la persona en caso de que su documento sea utilizado por delincuentes para cometer delitos o que la identidad de esta sea suplantada.



Sin embargo, si una persona es víctima de un robo en medio del cual sus documentos también son hurtados, Ángela Villaci, subdirectora seccional de Atención al Usuario de la Fiscalía, aseguró que esta entonces deberá denunciar su caso ante la Fiscalía.

De igual forma, Villaci explicó que sin importar si al ciudadano se le perdió o le hurtaron su cédula, si este es víctima de una suplantación de identidad por parte de delincuentes que utilizan su documento para cometer más actos delictivos, lo primero que se debe hacer es interponer la denuncia por el delito de falsedad personal.



Y agregó que “si a la persona le roban sus documentos, es suplantada y han adquirido compromisos financieros a nombre de esta, eso es un delito y la denuncia se realiza ante la Fiscalía para que, a través de los fiscales, se realice la investigación y el restablecimiento de los derechos”.



¿Cómo solicitar el duplicado de la cédula?



Si después de reportar la pérdida de la cédula la persona no logra recuperar su documento, es necesario solicitar el duplicado de este.



Para solicitar el duplicado de la cédula, la persona debe ingresar a la página de la Registraduría y crear una cuenta. Luego, debe seleccionar un método de pago, que puede ser virtual o consignación bancaria.



El valor del duplicado de la cédula tiene un costo de $46.050. El recibo del pago debe conservarse porque este puede ser requerido cuando se vaya a reclamar el documento.



Una vez se ha realizado el pago, que puede verse reflejado en un transcurso de 24 horas, el ciudadano debe ingresar de nuevo a la página de la Registraduría para completar una serie de pasos.



Posterior a ello, la persona debe suministrar algunos datos y verificar la información sobre su fecha de nacimiento. Además, tendrá que elegir la oficina en la que desea reclamar el duplicado de su documento.



La persona debe verificar que el duplicado ya está en la oficina de la Registraduría elegida, para así poder agendar una cita para reclamarlo.

