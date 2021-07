Cuarto implicado en el asesinato de Felipe Tobón fue enviado a la cárcel

Alejandro Cabra Hernandez

Miguel Ángel Serrano Correa, alias Mamut, fue enviado a la cárcel de manera preventiva por su presunta participación en el homicidio del deportista Felipe Tobón, ocurrido en el cerro de Las Tres Cruces de Cali el pasado 18 de abril.



El joven, de 23 años de edad y por quien había una orden de captura, fue detenido el pasado 12 de julio por agentes de la Policía Metropolitana de Cali.

La medida de aseguramiento contrra Serrano responde a que es presunto autor responsable de los delitos de homicidio agravado, secuestro extorsivo, concierto para delinquir, utilización de menores para la comisión de delitos y acto sexual violento.



De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, 'Mamut', junto con un menor de edad y los adultos Fernando Perea Castaño y Jhonelger Joel Leal Alvarado (ya judicializados), habría abordado a la Tobón y a su novia con armas blancas y una pistola traumática para intimidarlos, obligándolos a que entregaran el dinero que llevaba y sus teléfonos celulares; sin embargo, las víctimas no llevaban pertenencias.



Se presume que los asaltantes trataron de abusar sexualmente de la mujer y, posteriormente, habrían atacado a Tobón con un cuchillo y un elemento contundente.



Ese día, varios ciclomontañistas que se encontraban en el sector alertaron sobre el hecho a las autoridades. Fue entonces cuando unidades del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) ascendieron al sitio y hallaron el cuerpo del deportista, atado de pies y manos, y con múltiples heridas.



Por estos hechos, Jhojan Perea y Jhonelger Leal permanecen privados de la libertad en establecimiento carcelario, mientras que el menor fue enviado al Centro de Atención Especializada Valle del Lili.



Durante la imputación de la Fiscalía, alias Mamut no aceptó los cargos.