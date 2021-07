Capturan a cuarto implicado en crimen de Felipe Tobón y su padre revela que está exiliado

Natalia Moreno Quintero

Jorge Mario Tobón, sargento primero (retirado) del Ejército Nacional, expresó a través de un video divulgado este lunes que se encuentra exiliado tras el hecho violento que cobró la vida de su hijo y por el que las autoridades capturaron a una cuarta persona que estaría implicada.



"Desde mi exilio, ya que por culpa de la violencia de mi Colombia, de mi país. Con la muerte de mi hijo, Jorge Felipe Tobón el 18 de abril en el Cerro de las Tres Cruces, me veo en la obligación de haber salido de mi país", manifestó Tobón.



En las imágenes, el hombre también agradeció "a ese cuerpo de inteligencia e investigación de la Policía Nacional que logró la captura del cuarto implicado en el asesinato de mi hijo".



Las autoridades aún no han brindado información sobre quién es la cuarta persona capturada por el asesinato del deportista de 25 años, ocurrido hacia las 7:30 a.m. del 28 de abril en el mencionado cerro tutelar, cuando el joven practicaba deporte en compañía de su novia.

El mismo día del asesinato, las autoridades capturaron a dos hombres -uno colombiano y el otro venezolano-, quienes tenían antecedentes por porte ilegal de armas y lesiones personales, entre otros delitos. A los señalados se les incautó un arma traumática y dos armas blancas.



Un tercer implicado, un joven de 17 años, fue aprehendido el pasado 7 de julio y fue llevado a internamiento preventivo en un centro de atención especializado.



De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el joven "junto con Jhojan Fernando Perea Castaño y Jhonelger Joel Leal Alvarado (ya judicializados), habría abordado a la pareja con armas blancas y una pistola traumática para intimidarla, obligándola a que entregara el dinero que llevaba y sus teléfonos celulares; sin embargo, las víctimas no llevaban pertenencias".



"Los presuntos asaltantes al parecer trataron de abusar sexualmente de la mujer. Posteriormente, los presuntos asaltantes atacaron a Tobón con un cuchillo y un elemento contundente, causándole lesiones mortales", añadió el ente acusador.