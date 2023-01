Crimen de Valentina Trespalacios habría sido planeado; su novio contrató un investigador para seguirla

Con el paso de los días se conocen cada vez más detalles del estremecedor crimen de la DJ Valentina Trespalacios, asesinada y abandonada en un contenedor de basura del occidente de Bogotá. Las autoridades revelaron que el novio de la víctima, quien fue capturado el pasado martes, continúa siendo el principal sospechoso del crimen.



Aunque el estadounidense le pidió a Valentina que se fueran a vivir juntos, este plan habría sido solo una 'trampa'. Semana conoció en exclusiva que John Poulos no compró el apartamento adonde supuestamente planeaba mudarse con la joven.



Tanto el vehículo en el que se movilizaron juntos en los últimos días, como el inmueble en el que supuestamente vivirían, solo fueron alquilados durante cuatro días por Poulos.



Según los investigadores, esto probaría que el extranjero tenía premeditado asesinar a su pareja, pues el hombre le aseguró a Valentina y a su familia que había alquilado un apartamento por más de una semana.



Hasta el momento la investigación indica que el hombre habría actuado solo, sin embargo, fuentes cercanas a la Policía confirmaron que Poulos contrató a un investigador privado para vigilar de cerca a la joven.



Al parecer, el extranjero sospechaba que Valentina tenía otra pareja y el hombre al que le pagó para acecharla descubrió que la DJ se fue de viaje a Aruba con otro hombre.



Es de recordar que la mamá y la mejor amiga de la víctima coincidieron en calificar a Poulos como un hombre "obsesivo", pues constantemente la celaba y mantenía pendiente de sus movimientos. "Él fue la última persona que la vio con vida y no tenía que hacerle daño. Si tuvo celos por algo, pues era una niña muy hermosa y sonriente, no debió hacerle daño. Solo debió alejarse y ya. Se obsesionó mucho con mi hija”, dijo la madre de Valentina, Laura Hidalgo, en Vicky en Semana.



Los investigadores también revelaron que en los diferentes videos que hacen parte del proceso para esclarecer el crimen, el estadounidense está completamente solo, por lo cual habría actuado sin cómplices.

¿Qué dice Poulos?

Luego de su captura en Panamá, el extranjero aseguró que su salida del país se debió a que era perseguido por el Cartel de Medellín, grupo criminal al que también culpó del asesinato de la que era su pareja.



Según las autoridades, el ciudadano estadounidense indicó que quiso viajar rápidamente fuera de Colombia porque el cartel de Medellín lo estaba buscando para asesinarlo. Así, el presunto asesino tendría nexos con el cartel de Sinaloa de México.