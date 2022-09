Corte Suprema de Justicia continuará con el juicio contra Rodolfo Hernández

La Corte Suprema de Justicia continuará con el proceso contra el excandidato presidencial Rodolfo Hernández, quien es investigado por los delitos de violación de los derechos de reunión y asociación sindical cuando se desempeñaba como alcalde de Bucaramanga, en el año 2016.



En el documento de 34 páginas de la Corte Suprema, con ponencia del magistrado Jorge Caldas, se resuelve mantener la investigación contra el excandidato presidencial, aunque Hernández anunció su renuncia al Senado, aún no lo ha hecho formal y por ello su caso sigue firme en el alto tribunal.



Los hechos sucedieron en el periodo de 2012 a 2015, cuando Rodolfo Hernández era alcalde de Bucaramanga y expidió del decreto 0055, por el cual reclasificó unos empleos y suprimió 27 cargos; así mismo, en 2016 incorporó a estos 27 trabajadores como empleados públicos en provisionalidad. No obstante, ocho de estos trabajadores tenían fuero sindical.



“La condición de estos trabajadores en el sector público, además de su vinculación al sindicato, les proveía beneficios de mejor connotación, movilidad y prestación laboral, diversos derechos que presuntamente se violaron con los actos administrativos sin aprobación del consejo municipal”, fijaba el falló.



Lea aquí: “La invitación que le hago al Presidente es que escuche”: Marelen Castillo



Cabe recordar que este no es el único caso contra Hernández, pues aún continúa abierto el caso donde es señalado de presuntas irregularidades detectadas en la celebración de un contrato de consultoría para implementar nuevas tecnologías para el manejo de basuras en el departamento.



Incluso, aunque la Corte Suprema de Justicia tenía previsto escuchar al exalcalde, en una cita programada para las 9:30 de la mañana del pasado martes, en el despacho del magistrado Marco Rueda, Hernández simplemente no asistió.