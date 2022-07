Con una pelota de fuego atacan la casa del representante a la Cámara, Ermes Pete

Atacaron con una pelota de fuego la casa del congresista electo por el Pacto Histórico, Ermes Pete, según la denuncia que presentó el representante a la cámara Jorge Bastidas.



De acuerdo con el dirigente político, hacia las 2:00 de la mañana de este domingo delincuentes lanzaron una "pelota de candela" contra la fachada de la residencia del destacado representante dirigente comunero, hoy integrante de la Cámara de Representantes.



Lea además: "Está gozando de buena salud": 'Segunda Marquetalia' dice que alias Iván Márquez está vivo



Luego se conoció la versión de la víctima de este ataque, el cual se registra en medio del ambiente de violencia que se vive en la región, una de más militarizadas del país.



"Es preocupante la situación porque una violencia en el Cauca contra los líderes sociales, campesinos e indígenas, no me da miedo enfrentar esto, pero si me causa desazón porque está mi familia, quien ayer le tocó vivir esta situación y gracias a ella no se presentó en un incendio en mi casa", denunció por su parte Pete.



La residencia atacada está ubicada en la comuna seis de la capital del Cauca, más exactamente en el barrio La Gran Victoria, y a pesar de que los afectados y la comunidad alertaron de inmediato lo sucedido, la Policía solo arribó una hora después, como bien lo denunció el dirigente comunero.



Lea aquí: Capturan en Chocó a 'Pelo Feo' y 'Samir', presuntos integrantes del Clan del Golfo



Como los ocupantes de la residencia se percataron a tiempo sobre lo sucedido, procedieron a apagar inmediatamente el fuego que se generó entre una parte del mobiliario.



"Esperemos qué verificamos con las investigaciones que adelantamos con las autoridades judiciales, a partir de las cámaras de seguridad de la zona, para poder ubicar a los responsables de este atentado, el cual no es nuevo en una región donde están matando a los líderes sociales", agregó Ermes Pete, quien asumirá su papel como representante el próximo 20 de julio.