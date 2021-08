Con actos culturales y religiosos conmemoran un año de la masacre de Llano Verde

Un año después de la masacre de Llano Verde, la comunidad del sector y familiares de las víctimas realizaron un homenaje a los cinco menores de edad que fueron asesinados en un cañaduzal.



Con una ceremonia religiosa, un acto de sanación, una olla comunitaria y un festival de cometas, la comunidad de Llano Verde conmemora la memoria de los niños Álvaro José Caicedo, Jair Andrés Cortés, Josmar Jean Paul Cruz, Luis Fernando Montaño y Léider Cárdenas, y exigen respuestas que permitan esclarecer el crimen que sigue enlutando a la ciudad.



El acto conmemorativo inició hacia la 1:00 p.m. de este miércoles y contó con la participación de diferentes artistas, movimientos ciudadanos y los abogados de las familias de las víctimas, quienes se unieron para recordar a los menores.



Lea además: Un año después, familias de menores asesinados en Llano Verde aún no reciben justicia



El evento que fue organizado en el Parque Principal de Llano Verde, contó con la participación de varias organizaciones, entre ellas Afrodes, Casa de las Memorias, Proyecto de Paz Llano Verde y artistas como Alexis Play, Cantoras del Chontaduro y Hendrix B quienes realizaron presentaciones culturales.



"Estamos representantes de cuatro de las cinco familias, que lamentablemente perdieron a sus hijos en este hecho, acompañándolos en este evento cultural que para rendir memoria que perdieron su vida", dijo uno de los abogados.

Las cinco cometas de #LlanoVerde perdieron su brillo y no vuelan más... ¡Que duro esto! 💔😢 pic.twitter.com/ax6ryzkYUv — Argeli Arango (@argeliarango) August 11, 2021

Cabe recordar que aunque las autoridades ya capturaron a tres hombres, quienes serían los autores materiales de la masacre, hasta el momento no se conocen los motivos por los que fueron asesinados estos niños.



"Es necesario conocer los motivos por los cuales se cometió la masacre, hasta el momento solo tenemos teorías, pero oficialmente no se saben los motivos por lo que fueron asesinados estos niños. La verdad está peligrando en este proceso", mencionó Luis A. Mejía, abogado defensor de las familias.



Lea también: Los enigmas que no se han aclarado a un año de la masacre de Llano Verde