Capturan a señalados de secuestrar y agredir a agentes del Esmad en vía Cali-Palmira

Siete mayores de edad fueron capturados y un menor de edad fue aprehendido, señalados de secuestrar y agredir a ocho miembros del Esmad que se movilizaban por la vía Cali-Palmira.



Los hechos se registraron en la tarde del pasado 27 de mayo, cuando los uniformados estaban de descanso y se dirigían en un vehículo, que no llevaba ningún logo de la institución, desde el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón hacia Palmira.



Los presuntos responsables de la retención harían parte del autodenominado grupo 'Primera Línea La Y'.



"Fue incinerado el vehículo, fueron torturados las policías, les hurtaron las pertenencias, fueron golpeados, algunos de ellos de mayor gravedad y quienes fueron remitidos a hospitales de alto nivel en Cali", explicó el general Jorge Luis Vargas, director general de la Policía Nacional.

Indicó que uno de los cabecillas del grupo, conocido como 'Mallarino', es el presunto responsable de dar las instrucciones para que se cometiera el delito.



El segundo al mando, alias 'Motero' y quien aparece en los videos conduciendo a los funcionarios hasta el lugar donde permanecieron privados de la libertad, registra antecedentes judiciales por homicidio.



"En las diligencias se incautaron 12 celulares, una tablet y cuatro millones de pesos en efectivo. Varios de ellos tienen antecedentes por violencia intrafamiliar, violencia contra servidor publico, calumnia, porte ilegal de armas de fuego y lesiones personales. Además, uno de ellos también registra antecedentes judiciales por homicidio", expresó el oficial.



Los otros detenidos fueron identificados con los alias de 'Perea', 'Bernal', 'Zarco', 'Camacho' y 'la Mona'. El menor de edad fue puesto a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf.



El general Vargas destacó que este "es un resultado importante contra las personas que cometen delitos en medio de las aglomeraciones y en los hechos sucedidos en mayo, especialmente en el Valle, en donde se hicieron muchísimos bloqueos".



Resultado del arduo trabajo de @GaulaPolicia, @DevalPolicia y @FiscaliaCol se logró la captura de 7 miembros de la 'Primera Línea La Y', señalados autores del secuestro y tortura de integrantes de #NuestroEsmad el 27 de mayo en la vía Cali-Palmira. Un menor de edad, aprehendido. pic.twitter.com/eC0GosWG7r — General Jorge Luis Vargas Valencia (@DirectorPolicia) July 23, 2021

"Nos estaban torturando"

Los ocho uniformados fueron retenidos ilegalmente a la altura de la 'Y', en la entrada de Palmira, y fueron agredidos.



Uno de ellos logró huir del lugar, mientras los otros siete fueron golpeados e insultados. Cinco de ellos fueron liberados después de varios minutos, mientras los últimos dos fueron dejados en el sector de Llanogrande tiempo después, con la exigencia de que la fuerza pública "no tomara represalias".



"Fuimos a Palmira a comprar víveres, agua e implementos de aseo, cuando fuimos retenidos en un bloqueo en la Y, nos bajaron a las ocho unidades que veníamos en el vehículo, nos revisaron los bolsillos, nos quitaron los documentos y nos quitaron los tapabocas para vernos la identidad física. A mí me revisaron las fotos del celular", relató el uniformado que logró escapar.



Y agregó: "nos estaban torturando con taser, tenían una pistola, llaves de mecánica metálicas que utilizaron para darnos golpes en la espalda. A mí me atacaron con el taser, me golpearon cerca al oído cuando me iban a quitar el tapabocas".



Un equipo de la Alcaldía de Palmira y una comisión de Derechos Humanos debieron desplazarse hasta el sector para verificar y evitar nuevas agresiones.