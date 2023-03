Capitán de la Policía y alias El Caballista se declararon inocentes de fuga de alias Matamba

Aunque la Fiscalía imputó a Édgar Munévar Castillo, conocido como 'El Caballista' y el capitán de la Policía, Luis Duque Casas, como piezas clave para que Juan Lárrinson Castro Estupiñán alias ‘Matamba’, logrará escaparse de las autoridades en marzo de 2022, estos se declararon inocentes.



Cabe recordar ambos fueron acusados por la Fiscalía General de la Nación de los delitos de concierto para delinquir agravado y fuga de presos.



En la audiencia, la Fiscalía Por sostuvo que por representar un peligro para la sociedad y riesgo de fuga, se debe emitir una medida de aseguramiento en centro carcelario.



Ambos fueron capturados este martes en la capital. Según la Fiscalía, el ‘Caballista’ fue detenido pasadas las 2:00 de la tarde de este miércoles, cuando se movilizaba en un vehículo por la localidad de los Mártires. En su poder tenía más de siete millones de pesos, armas de fuego y carnets de una empresa de seguridad en los que decían que trabajaba como escolta, lo cual no sería verdad.



“De lo que este delegado ha logrado verificar en el transcurso de la investigación, esta información no corresponde. Este no se dedica a ser escolta, sino a actividades delictivas y esas armas de fuego pueden ser utilizadas en otras actividades delictivas”, dijo la Fiscalía durante la audiencia.



Por su parte, el capitán Duque Casas fue arrestado en las instalaciones del Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá.



‘Matamba’ se fugó de la cárcel la Picota el 18 de marzo de 2022. Cerca de dos meses y medio después murió en un operativo de la Policía en el municipio de Bolívar, Santander y su cuerpo fue presentado en una bolsa blanca que dice evidencia y a su lado un fusil.



¿Qué dice la Fiscalía?

Édgar Munévar Castillo, conocido como ‘el Caballista’, fue la pieza clave para que Juan Lárrinson Castro Estupiñán, alias ‘Matamba’, se fugara de la cárcel la Picota de Bogotá el 18 de marzo de 2022.



Así lo reveló este miércoles la Fiscalía, durante la audiencia de imputación de cargos contra este y el capitán de la Policía Luis Duque Casas, que tuvo que ser suspendida cuando iba por la mitad, por la ausencia de uno de los abogados.



De acuerdo con la Fiscalía, Munévar Castillo hace parte presuntamente de una estructura delictiva al servicio de otras más como el ‘Clan del Golfo’, la cual está relacionada con negocios del narcotráfico, oficinas de cobranza y otros delitos.



‘El Caballista’ presuntamente se concertó con Manuel Castañeda, el hombre que fue capturado a inicios de diciembre de 2022 conduciendo una camioneta de la UNP, que contenía 150 kilos de cocaína, John Fredy Gallo, alias ‘Pájaro’, y el policía Luis Duque Casas para ayudar en la fuga a ‘Matamba’.



Esto porque luego de hacer algunas coordinaciones lo recogió el 18 de marzo de 2022, en una camioneta Toyota en el botadero de Doña Juana, en compañía de Castañeda y el ‘Pajaro’, y lo sacó de Bogotá con destino al Magdalena Medio.



Además, contactó presuntamente al policía Luis Eduardo Duque para que le prestara el apoyo de seguridad en este transporte.