Legalizan la captura de un capitan de la Policía y de alias El Caballista por fuga de 'Matamba'

El juez 46 de Control de Garantías de Bogotá legalizó la captura del capitán de la Policía Luis Duque Casas y de Édgar Munévar Castillo, conocido como 'El Caballista', por estar involucrados presuntamente en la fuga de Juan Lárrinson Castro Estupiñán, alias ‘Matamba’ de la cárcel la Picota de Bogotá.



Ambos fueron capturados este martes en la capital. Según la Fiscalía, el ‘Caballista’ fue detenido pasadas las 2:00 de la tarde de este miércoles, cuando se movilizaba en un vehículo por la localidad de los Mártires. En su poder tenía más de siete millones de pesos, armas de fuego y carnets de una empresa de seguridad en los que decían que trabajaba como escolta, lo cual no sería verdad.



“De lo que este delegado ha logrado verificar en el transcurso de la investigación, esta información no corresponde. Este no se dedica a ser escolta, sino a actividades delictivas y esas armas de fuego pueden ser utilizadas en otras actividades delictivas”, dijo la Fiscalía durante la audiencia.



Por su parte, el capitán Duque Casas fue arrestado en las instalaciones del Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá.



‘Matamba’ se fugó de la cárcel la Picota el 18 de marzo de 2022. Cerca de dos meses y medio después murió en un operativo de la Policía en el municipio de Bolívar, Santander y su cuerpo fue presentado en una bolsa blanca que dice evidencia y a su lado un fusil.



Este hombre, de acuerdo con un informe de inteligencia de la Policía, era el cabecilla principal de la estructura denominada ‘Cordillera Sur', aliada con el ‘Clan del Golfo’. Contaba con cerca de 100 hombres en armas y 50 integrantes de Componente Criminal Focalizado, desplegados en áreas rurales de los municipios de Roberto Payán, Magüí Payán y Tumaco, Nariño.



Dentro de su expediente criminal se encuentran también vínculos con varios militares, entre ellos el coronel (R) del Ejército, Robinson González del Río, quienes presuntamente le habrían ayudado a consolidar su estructura en el sur del país.



Cabe recordar que en los últimos días se han conocido testimonios por parte de Manuel Castañeda, la persona que fue capturada a inicios de diciembre de 2022 conduciendo una camioneta que contenía 150 kilos de cocaína, en los que dijo que él mismo habría transportado a ‘Matamba’, el día de su fuga y que en el trayecto de huida fue escoltado por hombres del Gaula de la Policía.