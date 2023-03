Cali vivió su primer Día de la Mujer sin homicidios en 30 años 

El pasado miércoles 8 de marzo, fecha en la que se celebra el día de la mujer, la capital del Valle no reportó homicidios. Según el Observatorio de Seguridad de Cali, este registro no se presentaba desde hace tres décadas en la ciudad.



“Desde hace 30 años no registraba cero muertes violentas un 8 de marzo y claro que lo celebramos. Las vidas salvadas deben ser tan virales como los homicidios que nos causan escozor y desazón en la sociedad”, declaró el secretario de seguridad de Cali, Jimmy Dranguet por medio de su cuenta de Twitter.



En lo que va del 2023, ya son ocho días, no consecutivos, que la ciudad no presenta homicidios.



El jefe de la cartera de seguridad de la ciudad, también entregó datos sobre la reducción de homicidios que presenta Cali, pues a comparación con el mismo periodo de tiempo de 2022, la disminución de asesinatos en 2023 ya llega al 10 %.



“Son 12 las comunas y corregimientos intervenidos, hay 841 capturas en general, 116 armas de fuego han sido incautadas y 8 días, no consecutivos, sin muertes violentas”, explicó Dranguet.



El Secretario de Seguridad de Cali, aseguró que las distintas estrategias como el Plan Neón, Plan Cazador, Cali Incluyente, Perla, entre otros, han ayudado al cuidado de la vida desde todas las vertientes.



En lo que va del año, la ciudad registra 166 homicidios, 18 menos que en el mismo periodo de tiempo de 2022 cuando reportaba 184.



En lo corrido del mes, se han contabilizado ocho asesinatos en Cali.