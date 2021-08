Así se resuelven los conflictos en las Casas de Justicia de Cali

"La atención es muy rápida y nos indicaron el procedimiento correcto que debíamos hacer. Los funcionarios están totalmente capacitados para instruir a las personas que acuden a la Casa de Justicia en busca de ayuda por diferentes tipos de problemas”, expresó Claudia*, luego de salir de una conciliación con su expareja.



Esta mujer acudió a la Casa de Justicia de Siloé porque buscaba conciliar con el papá de su hija la custodia de la menor. Cuenta que desde que fue por primera vez y le recepcionaron su caso hasta cuando se logró una solución pasaron solo 15 días.



“Nos explicaron que debíamos dejar por escrito un documento donde se comparte la custodia de nuestra hija y en el que queda claro que será él quien se encargará de la custodia de ella y asumirá todas las responsabilidades. Todo fue hablado y conciliado, nos atendieron estudiantes de la Universidad Santiago de Cali y nos explicaron cómo debe ser el proceso y todos los aspectos legales. La guía de ellos fue de vital importancia”, relató Claudia.



Las Casas de Justicia son centros de información, referencia, orientación y prestación de servicios para la solución de conflictos donde se centraliza la oferta de justicia formal y no formal a través de una atención integral, rápida y gratuita.



A estos centros de atención se puede acudir para resolver temas como la custodia y el cuidado personal, visitas y protección de los menores de edad, fijación de la cuota alimentaria, separación del matrimonio civil o religioso, separación de bienes y la liquidación de sociedades conyugales, incumplimiento de contratos civiles y obligaciones dinerarias, de dar o hacer.



En las Casas de Justicia también se ayudan a resolver conflictos de tipo penal como hurtos mínimos cuya cuantía no pase los 150 salarios mínimos legales vigentes, violencia intrafamiliar o inasistencia alimentaria, injuria y calumnia, entre otros.

Cali cuenta con tres Casas de Justicia a las cuales puede acudir cualquier ciudadano sin importar su comuna o sector de procedencia y de manera gratuita. Las Casas de Justicia se encuentran en el Distrito de Aguablanca, Alfonso López y Siloé.



“La conciliación es uno de los mecanismos más importantes para dirimir conflictos entre particulares y evitar que estos trasciendan a la justicia ordinaria y congestionen todavía más nuestro aparato judicial. Además, cuando se concilia y se habla se evita que muchos conflictos que de no ser manejados y resueltos oportunamente, pueden causar males mayores e incluso llegar a afectar la integridad y la vida de las personas”, dijo el subsecretario de servicios de acceso a la justicia de Cali, César Augusto Lemos.



El funcionario agregó que lo que se busca con la jornada de Conciliatón Nacional, que inició el pasado miércoles y va hasta hoy, es promover la conciliación, una ayuda que está al alcance de los ciudadanos y muchos no lo saben.



“Con el equipo de Gobierno del secretario de seguridad y justicia, Carlos Soler, y por directrices del Alcalde se ajustó la totalidad del recurso humano y se han designado casi 200 personas para poner al día todo. Además, se está adelantando un programa de modernización que implica mejorar las condiciones de trabajo desde la infraestructura y tecnología, y que va dirigido no solamente a las Casas de Justicia sino a nuestras 15 oficinas de corregidores en el sector rural, 23 oficinas de inspectores y las 11 comisarías de familia que tiene la ciudad. Este dinero ya está aforado en presupuesto y se encuentra en ejecución con la posibilidad de construir dos Casas de Justicia adicionales que se ubicarían en sectores populares de Cali, lugares donde más demanda hay”, dijo Lemos.

El Subsecretario explicó que la idea de construir dos nuevas Casas de Justicia en Cali obedeció a una visita que hizo el Alcalde y el Secretario de Seguridad el pasado martes a Bogotá. Ambos se reunieron con el Ministro de Justicia Wilson Ruiz y se exploraron estas alternativas. Adicionalmente, se acordó una inversión muy importante en el tema carcelario que más adelante será presentado.



Luz Ángela Andrade, coordinadora de la Casa de Justicia de Siloé, contó que en este momento para las familias tienen una estrategia que se llama Familias Unidas y Comprometidas, “es una campaña con la que buscamos dar a conocer, por medio de diez talleres, pautas de crianza y para que se mejore la calidad del entorno”.



La coordinadora también explicó que en la institución cuentan con un equipo de psicólogas que están atentas a brindar acompañamiento a las personas que asisten en busca de obtener ayuda para solucionar los conflictos, pues muchas llegan afectadas emocionalmente por los problemas que están enfrentando y tratando de solucionar.



Finalmente, contó que el sábado 25 de septiembre se llevará a cabo en Montebello una jornada de justicia móvil, estrategia que consiste en llevar todos los servicios de la Casa de Justicia y atender las denuncias o requerimientos de las personas. La idea es orientar a la comunidad para que sepan qué hacer cuando tienen un inconveniente.



*Nombre cambiado por petición de la fuente.

¿Dónde quedan las Casas de Justicia?

En Cali hay tres Casas de Justicia y están ubicadas en distintos sectores de la ciudad: Siloé, Alfonso López y el Distrito de Aguablanca.



Distrito de Aguablanca (sector Los Mangos). Calle 73 con Carrera 26R Tel. 4229745 - 4232505.



Alfonso López. Calle 73 o Avenida Ciudad de Cali #7G-23. Tel. 4232505.



Siloé. Calle 2 con Carrera 52. Teléfono: 552 54 11