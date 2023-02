Así es el plan 'Neón' con el que buscan combatir los homicidios los fines de semana en Cali 

Este martes la Alcaldía de Cali anunció el Plan Neón, estrategia que se desarrollará durante los fines de semana en la ciudad a partir de este viernes 3 de marzo, con el fin de reducir la cifra de homicidios y criminalidad en la ciudad.



En Cali la cifra de homicidios no deja de ser alarmante, tan solo el último fin de semana se presentaron 10 casos en la ciudad y en lo que va del año 152 personas fueron asesinadas en la capital del Valle.



El Plan Neón tiene como principal característica ser interinstitucional y contará con el apoyo del Ejército Nacional, Policía, Sijín, entre otras dependencias de las Fuerzas Militares.



Lea además: ¿Quién era la víctima? Detalles del macabro hallazgo de un cuerpo en un armario en Cali



El día más violento de la semana es el domingo, con 36 homicidios en lo corrido del año; seguido del lunes, con 25; el miércoles, con 21 y el viernes con 20 hechos.



El segundo comandante de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, coronel Cristian Rodríguez Fabra, afirmó que la Institución “acompañará esta estrategia con tropas de la policía militar, el batallón de fuerzas especiales urbanas y en lo posible y cuando se requiera, también habrá acompañamiento del Gaula Militar”.



El Plan Neón se llevará a cabo en los puntos más críticos de la seguridad en Cali, pues “la idea es que desde el viernes 3 de marzo se haga presencia en estos sectores con el fin de seguir con la reducción de los índices de criminalidad y brindarles seguridad a todos los habitantes de la ciudad”, declaró el subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, coronel William Quintero.



En lo corrido de 2023, los barrios que más presentan homicidios en la ciudad son: Los Comuneros I, Mojica, Santa Elena, José Manuel Marroquín I y El Ingenio. Esto según el informe del Observatorio de Seguridad de Cali.



Lea también: Tres personas fueron asesinadas el lunes en Cali y una todavía no ha sido identificada



A su vez, el Subcomandante de la Policía explicó que lo que se busca con el Plan Neón es hacer presencia con toda la oferta institucional para seguir reduciendo los homicidios en Cali. "La idea es seguir focalizando estos sitios con inteligencia, Policía Judicial, Gaula, Goes y nuestro esquema de vigilancia por cuadrantes”.



Quintero destacó que a pesar del incremento de los homicidios en enero, el cual cerró con 84 casos, gracias al trabajo de las autoridades se logró retener este aumento y durante febrero se presentó la disminución de aproximadamente 16 asesinatos en Cali.



Por su parte, el subsecretario de seguridad, Guillermo Londoño, detalló que desde la Secretaría de Seguridad y Justicia se "contará con el equipo de inspección de vigilancia y control, el de prevención situacional del delito y también con la Secretaría de Movilidad. Vamos a estar impactando estas zonas donde hemos identificado que se nos están generando alteraciones al orden público, riñas y comportamientos contrarios a la convivencia”.



Para las autoridades, con esta estrategia se busca entregar buenos resultados en materia de seguridad en la capital del Valle a partir de marzo.



Sobre la alerta por un posible ataque del ELN

En días anteriores los servicios de inteligencia de las autoridades advirtieron posibles ataques de esa guerrilla en 10 ciudades del país, entre estas urbes se encuentra la capital del Valle.



El subcomandante de la Policía de Cali, coronel William Quintero, afirmó que en cuanto a esa esa alerta de inteligencia que sale a nivel nacional "podemos manifestar el día de hoy que no tenemos ninguna información de una posible afectación directamente a la ciudad de Cali. Es una alerta nacional, obviamente tenemos a nuestras unidades de inteligencia de la Policía Judicial, en articulación con las diferentes entidades del Estado, para poder realizar alguna intervención de manera oportuna. Sin embargo, hasta el momento no tenemos ninguna situación que genere alguna alerta en la ciudad de Cali".