Asesinan en Cali a líder social que había salido de Nariño por amenazas de las disidencias

El líder social, Luis Alberto Quiñones Cortés, quien actualmente era el representante del consejo comunitario La Voz de los Negros, en el municipio de Magüi Payán, Nariño, fue asesinado en el barrio La Paz, en el oriente de Cali.



Al respecto de este hecho que se presento sobre el mediodía de este domingo 9 de abril, El comandante de la Policía de Cali, coronel José Gualdron, indicó que el homicidio se dio cuando "un sujeto que se movilizaba en moto, ingresa a un establecimiento público, donde se encontraba la víctima y dispara en varias ocasiones contra Quiñones Cortés".



Pese a ser trasladado a un centro médico, el representante del consejo comunitario La Voz de los Negros falleció por la gravedad de sus heridas.

De acuerdo con la Unidad Nacional de Protección (UNP), el líder social tenía medidas de protección en Florida, Valle, sin embargo, indicaron que desconocen las razones por las que los escoltas no fueron informados del desplazamiento de Luis Alberto a la capital vallecaucana.



"El líder tenía medidas de protección de la UNP en Florida, Valle. Los escoltas no fueron informados del desplazamiento de Quiñones Cortés a Cali. Pedimos a las autoridades celeridad en la investigación y acompañamos a la familia en su duelo", precisó la entidad.



El Comandante de la Policía de Cali afirmó que el líder social llevaba cuatro días en la capital vallecaucana, sin embargo, "no teníamos conocimiento de que la víctima fatal se encontraba en la ciudad".



Asimismo, la UNP dijo que el Luis Alberto Quiñones se había desplazado al Valle del Cauca, a causa de las amenazas recibidas por parte de las disidencias de las Farc.

Por su parte, el coordinador de Indepaz, Leonardo González, señaló que "Quiñones se convierte en el líder social número 42 que ha sido asesinado en lo que va de 2023".



Además, Indepaz explicó que tanto en Cali, como en Magüi Payán hay alertas de la Defensoría del Pueblo desde 2022 por el peligro que corre la ciudadanía.



Con respecto al municipio nariñense, se supo que en 2022 se emitió una alerta por el desplazamiento forzado que sufrieron varios consejos comunitarios de la zona, debido a los enfrentamientos entre grupos armados.



En el caso de Cali, en 2022, la Defensoría del Pueblo emitió una advertencia sobre los vacíos en la respuesta institucional y la falta de confianza en el Estado.