Asesinan a hombre con discapacidad cognitiva en el oriente de Cali

En las últimas horas fue asesinado un hombre de 32 años con discapacidad cognitiva en el barrio El Retiro, oriente de Cali. Según testigos, la víctima recibió al menos siete disparos en diferentes partes del cuerpo.



El hombre estaba esperando la llegada de sus sobrinas en un bus escolar, cuando lo atacaron con arma de fuego. Al parecer, el crimen estaría relacionado con las llamadas fronteras invisibles.



La comunidad de El Retiro manifestó consternación por este hecho, pues hace menos de dos días ocurrió otro homicidio a dos cuadras del lugar.



Lea también: Freddy Rincón: Fiscalía reveló la decisión final cinco meses después del trágico accidente



"Él no era un joven de pandillas, ni siquiera tenía aretes como para decir que lo confundieron. Él tenía un problema cognitivo y actuaba como un niño de 12 años. Todo el tiempo se reía, saludaba a todo el mundo y hace parte de una familia pequeña que no sale, que no se mete con nadie, que siempre está encerrada", contó una líder del sector.



Sobre la ola de violencia que desata la disputa entre bandas en esta zona de la ciudad, la mujer señaló que en el sector "hay demasiadas fronteras invisibles, por cada tres cuadras hay una y un cuadrante es un perímetro demasiado grande y cuando la Policía está en un punto atendiendo una pelea, acá se están dando bala y en la otra cuadra ya hay un muerto".



Las autoridades hicieron el levantamiento del cuerpo de la víctima y en medio de los operativos adelantados en la zona, capturaron a un hombre y detuvieron a un menor de edad, que portaban armas de fuego.