Asesinan a concejal cuando buscaba ayuda para su comunidad en Argelia, Cauca

Juan Felipe Delgado Rodriguez

La guerra que protagonizan los grupos armados en la zona rural de Argelia, Cauca, cobró la vida del concejal del partido Liberal, Fermiliano Meneses.



Como bien denunciaron líderes sociales de este municipio, este representante político llegó al corregimiento de El Plateado, para atender el llamado de auxilio de su comunidad por los combates que aún se registran en esta zona del departamento.



“Él salió de esa localidad por amenazas, pero en los últimos días la gente le pidió ayuda, porque ya son más de siete días de combates entre las disidencias de las Farc y el frente José María Becerra del Eln, por eso optó por regresar a la zona para verificar cómo está la situación humanitaria”, denunciaron los líderes sociales, quienes piden mantenerse en el anonimato. Luego, cuando ya estaba en este corregimiento, los combates cesaron por un momento.

Según la denuncia de los pobladores, esta oportunidad fue aprovechada por integrantes del Eln para retenerlo y después montarlo en una camioneta. Pasaron las horas. Posteriormente la misma comunidad confirmó que el cadáver de Fermiliano Meneses yacía sobre un camino de dicha localidad rural.



“Era un completo líder social, creció, se formó con la comunidad de El Plateado, por eso optó por ser concejal, para representar esta localidad y mire cómo termina, la verdad la guerra acaba con Argelia, ya son más de siete días de combates y combates, uno ve que la fuerza pública no protege a la población”, indicaron pobladores de este municipio.



Es que el asesinato de este líder político generó una ola de rechazos, más cuando dichas organizaciones armadas también libran la guerra en el campo mediático, justificando sus acciones militares en un territorio ‘plagado’ de cultivos ilícitos y rutas para el transporte de narcóticos hacia el Pacífico.



“Un grupo armado, con el cual tenemos combates, buscó instrumentalizar al concejal, conocido como Fercho, retenido, su intención era que les sirviera como canal de comunicaciones ante la alcaldía para la militarización del municipio. Ante su negativa y la movilización de la comunidad de El Pinche para su liberación, fue asesinado”, reza una parte del panfleto firmado por la disidencia Carlos Patiño de las Farc y que circuló tras este hecho.



A pesar de esto, los líderes sociales y comunitarios de esta zona rechazaron las confrontaciones entre estos grupos al margen de la ley, pidiéndole a las autoridades intervenir oportunamente para detener el baño de sangre que se registra en este punto del país. Este conflicto ya deja más de 100 personas asesinada en el último año.



“Lamentamos el vil asesinato del concejal, nos solidarizamos con sus familiares. Urge el diálogo en los territorios en disputa, en especial Argelia. Parece que al presidente Duque no le interesa. ¡No hay derecho! Cuando se gobierna debe ser para todos y aún más para las sociedades históricamente excluidas y golpeadas por la violencia”, manifestó un líder campesino sin ocultar el miedo por esta situación.



Y es que este concejal buscaba por los medios democráticos cambiar la imagen de Argelia, instando a los campesinos a dejar atrás el mundo violento de los cultivos de uso ilícito.



“Desde de El Plateado, los campesinos le apostamos a la ganadería y a otras actividades agrícolas, esto como forma de decirles a los señores gobernador y ministro de la defensa que, si tanto quieren a nuestro Cauca, no le echen glifosato porque acaban con la moral de los campesinos, que manden ayudas mejor porque queremos dejar atrás los cultivos de uso ilícito”, era uno de los mensajes que esbozaba este concejal públicamente.



Ese talante de líder llevó a Fermiliano Meneses a poner a consideración de la comunidad su nombre para representarlos en el concejo de su municipio, como efectivamente pasó, tras recibir el apoyo del partido liberal para el periodo 2020-2023.



Ahora, esa misma voluntad de ayudar a su gente, a su población, lo condujo a la muerte porque ahora este municipio es de nuevo el escenario de una guerra que no da tregua entre organizaciones armadas que buscan imponer su ley ante una comunidad que no sabe qué camino tomar.