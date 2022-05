Arresto o $10 millones: La sanción de Rodolfo Hernández por tildar de corrupto a Héctor Mantilla

El Juzgado 16 Civil Municipal de Bucaramanga abrió incidente de desacato al candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, por no cumplir la orden de retractarse y borrar los videos de sus redes sociales donde señala de corrupto al exalcalde de Floridablanca, Héctor Mantilla.



El 18 de mayo, el juzgado resolvió sancionar a Hernández con cinco días de arresto o con dos multas económicas de hasta 5 millones de pesos cada una, las cuales deberán ser pagadas a favor del Consejo Superior de la Judicatura.



"Sancionar por desacato al señor Rodolfo Hernández Suárez con pena de arresto de cinco días, debiendo advertirse que en atención a la situación de salubridad que se está viviendo a nivel mundial con ocasión a la pandemia por covid-19, y en aras de garantizar y proteger los derechos de raigambre constitucional de mayor entidad como son la salud y la vida, conmutar la misma multa con 10 millones de pesos", dice el incidente de desacato.



Lea aquí: La polémica carta en la que piden excluir a las hijas de Daniel Quintero de colegio en Medellín



Adicionalmente, pidió remitir la providencia a la Fiscalía General de la Nación Seccional Bucaramanga, para que se investigue una posible comisión de un fraude a resolución judicial por parte del exalcalde de Bucaramanga.



La decisión del juzgado se dio luego de que en marzo de 2020, la jueza Yolanda Sarmiento resolviera tutelar los derechos del exalcalde Héctor Mantilla y ordenara a Rodolfo Hernández a que en un término de 48 horas eliminara los videos de Facebook, Instagram y Twitter en los que tuvo declaraciones "contra el buen nombre y la honra" del exmandatario de Floridablanca.



"El señor de Florida, el niño de las uñas largas no quiere girar la plata y alega todos los días, para alegar es un verrado como buen politiquero", esta fue una de las afirmaciones que hizo Rodolfo Hernández contra el exalcalde de Floridablanca.



Sobre los señalamientos Mantilla se había defendido y había indicado que este proceso viene desde 2020. "Esperé a terminar el período en la Alcaldía de Floridablanca para defenderme como ciudadano de esas acusaciones que lanzó virtualmente, entiendo yo que mal asesorado o con mala información que le llegaba y en la que me asociaba a mí con conductas presuntamente delictivas, cosa que nunca ha ocurrido, no tengo ni una sola acusación en la Fiscalía y mucho menos he estado imputado", dijo Mantilla a Blu Radio.



El candidato presidencial aseguró que aún no ha sido notificado de esta decisión judicial. Sin embargo, adelantó que su defensa podría presentar apelación.