La polémica carta en la que piden excluir a las hijas de Daniel Quintero de colegio en Medellín

En una carta, dirigida a la Junta Directiva del colegio Corporación Deustche Shule Medellín, algunos padres de familia expresaron su rechazo a que la institución educativa haya aceptado como estudiantes a las dos hijas del suspendido alcalde de Medellín Daniel Quintero. De inmediato se produjo un rechazo a la misiva.



En el documento que se conoció públicamente, no aparece ninguna firma, porque lo que trascendió fue el mensaje de un chat de grupo de padres de familia, en el cual alguno de ellos estaba promoviendo la firma de la misiva. Es posible incluso que ningún otro padre o madre de familia haya aceptado firmarla.



La carta en su encabezado dice que es de “carácter estrictamente privado y restringido” para las directivas y las familias que tienen a sus hijos estudiando allí y más adelante señala: “nos resulta sorpresiva la admisión de la familia Quintero Osorio en el colegio, puesto que, al margen del derecho a la educación, los criterios y la discrecionalidad observados históricamente por el colegio, parecen haber sido inexplicablemente omitidos y esta vez en un caso cuya notoriedad es evidente”.



En el texto que se conoció se afirma que la familia Quintero Osorio (apellido de la esposa del alcalde, Diana Osorio), “se ha hecho públicamente famosa por atacar, descalificar, deshonrar y buscar destruir de manera sistemática y descarada, sin prueba alguna, toda la estructura social y empresarial fundada en grandes valores” como la antioqueña.



La carta, que trascendió al publico a través de un trino de la periodista y columnista Ana Cristina Restrepo Jiménez, termina diciendo que los padres firmantes (aunque no hay firmas porque al parecer estaban en el proceso de recogerlas) se sienten indignados por esta decisión, “que raya con una afrenta a la mayoría de familias que encontramos que lo que queremos inculcar en nuestros hijos se logra con una escala de valores muy diferente”.



Una madre que tiene a su hijo estudiando en esta institución y que no es firmante de la carta y que expresa no ser quinterista ni antiquiterista, expuso que no apoya el mensaje y que incluso le parece “atroz” que mensajes como estos se produzcan en estos tiempos de tanta agitación política.



Ante la situación, un grupo de estudiantes publicó una carta en rechazo al pedido de exclusión de las hijas de Daniel Quintero. En la misiva, los estudiantes piden a las directivas que se mantengan alejadas de decisiones que tienen motivaciones políticas.



Para los firmantes, este actuar “va en contra de todos estos valores que el colegio quiere transmitir”. Finalmente, y con vehemencia, la carta expresa que esta situación lleva a la vulneración de los derechos de las niñas, es decir, las hijas de Daniel Quintero.



El alcalde Quintero, al replicar el trino de Restrepo Jiménez, lo encabezó con la expresión “dolor en el alma”.

Dolor en el alma. https://t.co/bTZLlZhozl — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) May 25, 2022

También Diana Osorio se refirió a la carta, que ha despertado una ola de rechazo e indignación en las redes sociales porque se debe anteponer el derecho de los niños sobre cualquier disputa política.



En su cuenta de Twitter, Osorio aseguró que “escogimos al Colegio Alemán porque queremos que nuestras hijas aprendan de una sociedad que reconstruye su memoria para deconstruir un dolor; que conozcan un país libre que vive y nutre la diferencia, uno que habla Alemán, pero también escucha la lengua de millones de migrantes”.



Hasta ahora, las directivas del colegio no se han pronunciado públicamente sobre esta carta, que circuló en primer lugar en un grupo de Whatsapp de los padres de familia de la institución.