¿Cómo quedaría el panorama de Latinoamérica con las elecciones en Colombia?

Las elecciones presidenciales del próximo domingo 29 de mayo definirán cómo estará concentrado el poder y los Gobiernos de algunos de los países de América Latina.



Como en las elecciones del año 2018, los colombianos nuevamente decidirán entre un presidente de la línea política de derecha, de centro o de izquierda, donde ha primado la derecha.



El candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, representa una colectividad de partidos con ideales de izquierda como el Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica, Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), Partido Comunista Colombiano, Colombia Humana, Unión Patriótica, Fuerza Ciudadana, entre otros.



El candidato de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, reúne a partidos y movimientos que se identifican con el centro como Alianza Social Independiente (ASI), Nuevo Liberalismo, Alianza Verde, Colombia Tiene Futuro y Dignidad.



El candidato del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, reúne a los partidos de derecha como el partido Consevador, el máximo líder del partido Liberal, de La U, Mira, movimiento Creemos Colombia, País de Oportunidades y apoyos puntuales de Cambio Radical y el Centro Democrático.

Panorama de Latinoamérica

Los actuales Gobiernos de Latinoamérica continúan siendo diversos respecto a las diferentes líneas políticas que rigen en cada país. En Venezuela actualmente gobierna Nicolás Maduro, miembro del partido Socialista Unido de Venezuela y que se ha caracterizado por ser de extrema izquierda.



El presidente de Cuba es Miguel Díaz Canel y pertenece al partido Comunista cubano; el recién electo mandatario de Costa Rica, Rodrigo Cháves hace parte del Progreso Social Democrático y el mandatario de Paraguay, Mario Abdo Benítez, es del partido Colorado.



Frente a los presidentes que notoriamente se identifican con la izquierda son el de Nicaragua, Daniel Ortega, del Frente Sandinista de Liberación Nacional; de Panamá, Laurentino Cortizo, del Revolucionario Democrático; de Argentina, Alberto Fernández, de la agrupación Frente de Todos, y de Bolivia, Luis Arce Catacora, del Movimiento al Socialismo.



También están los presidentes de Chile, Gabriel Boric, de Convergencia Social; de Perú, José Pedro Castillo, del partido Perú Libre, y de México, Andrés Manuel López Obrador, del partido Morena. Frente a la derecha, están los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro, y de Ecuador, Guillermo Lasso.

¿Cómo queda el panorama regional?

Si el próximo Gobierno de Colombia fuera de izquierda, para el docente de relaciones internacionales, Matías Franchini, la situación dependerá de las fragmentaciones o variaciones que puede llegar a tener esa línea política, además del resultado que arrojen las próximas elecciones en Brasil, en donde el más opcionado para ganar es el candidato Lula Da Silva, también de izquierda.



“Todavía no sabemos cuál es el Petro que vamos a tener, si a uno del socialismo del siglo XXI o uno pro Vladimir Putin, pro China, o si va a ser más moderado y que defiende la democracia. Va a depender mucho de lo que ocurra en Brasil, si se consolida un esquema más radical de la izquierda latinoamericana, ahí quizás Petro tenga más espacio si es que él decide hacerlo”, expresó Franchini.



Para el analista y docente Germán Prieto, en Latinoamérica sería bien recibido el primer Gobierno de izquierda en Colombia, esto por la alternancia que puede haber en la forma de gobernar un país y como lo han hecho diferentes territorios, también reiteró que eso no significaba un acercamiento directo con Venezuela, como muchos creen, pero si un trabajo para restablecer las relaciones diplomáticas.



“Si él no comienza desde el primer día a concertar las reformas que él quiere hacer en política, con los sectores económicos, con el Congreso, si no llega con un ánimo de concertación va a ser mal recibido en la región, el impacto negativo dependerá de la forma en la que empiece a gobernar, si lo hace con imposiciones”, afirmó Prieto.



Si el escenario colombiano continuara con una línea de derecha con el candidato Gutiérrez, el docente Franchini expresó que no habría un cambio tan impactante debido a que la política colombiana ha venido enfrentándose a esa situación durante años.



“No va a ser una situación nueva, la cuestión en ese caso sería Venezuela, si el Gobierno toma una posición más enfática frente a ese país le va a ser muy difícil tener apoyos dentro de la región, va a haber una coyuntura latinoamericana menos orientada a castigar el régimen de Maduro, aceptando que es un mal necesario”, expresó el docente Franchini.



Por su parte, el analista Prieto aseguró que comenzando un Gobierno, la decisión de Gutiérrez de no restablecer las relaciones con Venezuela, es un desacierto y reafirmaría que el candidato tendría un Gobierno similar al del presidente Iván Duque Márquez.



“Esa situación es mal recibida para una cantidad de presidentes, que no apoyan el régimen de Maduro, pero que critican totalmente que Colombia tenga las relaciones rotas con su principal vecino histórico, tenemos tres millones de venezolanos en el país con las relaciones rotas con Venezuela, el mundo al revés. De resto, Gutiérrez no se ha referido en absoluto más a América Latina”, aseguró Prieto.