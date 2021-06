Alertan por aplicaciones para espiar por WhatsApp

Valentina Rosero Moreno

En los últimos días, varias entidades, entre ellas la compañía líder en detección proactiva de amenazas, ESET, analizaron los riesgos de utilizar herramientas, sitios, extensiones y aplicaciones que prometen a la ciudadanía, con solamente ingresar la palabra “espiar” en un buscador, acceso total a la información de la pareja, algún familiar o también amigos.



“Dada la cantidad de usuarios que están dispuestos a probar algunas de las tantas alternativas que aparecen en los primeros resultados de Google al buscar ‘cómo espiar WhatsApp o el teléfono de otra persona’, nos pareció importante analizar algunas de estas opciones para concientizar sobre los riesgos para la privacidad y seguridad de probar estas alternativas”, dijo Daniel Barbosa, investigador de ESET Latinoamérica.



Y agregó que “a modo de adelanto, es importante mencionar que los sitios y extensiones que analizamos no cumplen con lo prometido y buscan engañar a la gran cantidad de usuarios que se lanzan a la web en busca de opciones para espiar el teléfono de otra persona. Si bien no hemos detectado que se distribuyan amenazas informáticas que intenten comprometer el dispositivo de los usuarios, estas, en su mayoría, solo buscan distribuir es pura publicidad, sin embargo, muchas tienen el potencial de hacerlo”.



Por otro lado, para comprender el interés que despiertan este tipo de apps, se estima que entre 2019 y 2020, el crecimiento en el uso de estas aplicaciones creció en casi un 50%, dato relevante en cuanto a seguridad y privacidad de este tipo de apps, aportado en la más reciente investigación de ESET.



En el informe, analizaron más de 58 apps para espiar y se descubrió que muchas de estas presentan una gran cantidad de vulnerabilidades que suponen un riesgo para la privacidad, tanto de las personas espiadas como de quienes espían.



Asimismo, en un informe de Xataca, publicación de Webedia, un grupo digital internacional dedicado al entretenimiento, se indicó que “espiar el WhatsApp de alguien no es sencillo, y esto supone unas consecuencias legales”.



También dijeron que “desde hace varios años, todas las conversaciones de WhatsApp están cifradas de extremo a extremo, de modo que, aunque alguien pudiera interceptar los mensajes con algún tipo de ciberataque para obtener datos importantes por medio de alguna técnica que intervenga en el proceso de comunicación, no podría leer el contenido sin tener la clave de cifrado, que solo está disponible localmente en los móviles de los participantes en el chat”.



Pero entonces ¿cómo puede ser que haya tantas aplicaciones y servicios que aseguren que se puede espiar el WhatsApp de alguien más fácilmente?



Desde ESET se advirtió que “todos los sitios analizados presentan prácticamente la misma estructura y el final es muy similar: una pantalla que simula que se están ejecutando muchos comandos para acceder a la información del número de teléfono proporcionado, pero en realidad no ejecuta nada. Solo se trata de textos ya programados en la página y no se genera ningún tráfico cuando se introduce la información en los campos”.



“Aunque algunos de estos sitios muestren imágenes que para los ojos del usuario pueden parecer convincentes, lo que ofrecen estos sitios es mentira. Sería un daño irreversible para la imagen de WhatsApp si realmente los sitios pudieran acceder a la información cifrada de sus clientes simplemente introduciendo un número de teléfono”, agregó el especialista Daniel Barbosa de ESET.



Otra respuesta fácil, según los investigadores de Xataca, es que “la enorme mayoría de estas aplicaciones y sitios son simplemente una estafa, aplicaciones que no cumplen lo que prometen, pero fingen hacer algo”.

¿Es legal espiar WhatsApp?

Ante esta problemática, los investigadores de ambas entidades presentaron las consecuencias legales de estas acciones, a la vez que arrojaron una serie de recomendaciones para no caer.



“No. No lo es y está contemplado por la Ley de Delitos Informáticos que cuando ocurren estos casos, que son muy frecuentes en la actualidad, se debe acudir inmediatamente y llevando el equipo o dispositivo, a la Fiscalía General de la Nación a denunciarlo, pues se ha consumado un delito, independientemente que sea su esposa o esposo, hermanos, familiares, jefes frente a sus subalternos...”, dijeron los expertos.

Ver el móvil de otra persona sin su autorización es un delito que se denomina acceso abusivo a un sistema informático. El castigo podría ser hasta de ocho años de cárcel, según el código de Policía.

Así proteges WhatsApp de los espías

Los expertos recomendaron bloquear el móvil. “Los únicos métodos que pueden usarse satisfactoriamente para espiar el WhatsApp de alguien requieren el acceso al móvil de la otra persona, de modo que si lo proteges con contraseña, PIN o, mejor aún, con huella dactilar, evitas que sea posible”.



“Es importante, además, no perder el móvil de vista cuando está desbloqueado, si lo tienes configurado para que no se bloquee cuando estés en casa o situaciones similares”.



Asimismo, activa el antivirus del móvil. Los móviles Android traen un antivirus de serie integrado en Google Play, Google Play Protect. Este antivirus detectará posibles aplicaciones espías de control remoto que podrían estar espiándote sin avisar, mientras que las apps de control remoto que se hacen pasar por legales, tales como Teamviewer, avisan cuando alguien se conecta mediante una notificación.



No publiques tu número de teléfono. El único modo de evitar que alguien pueda usar una aplicación para saber si estás conectado o no es que no sepa tu número de teléfono. “Lamentablemente, WhatsApp sigue estrechamente enlazado a números de teléfono, de modo que todas las personas con las que compartes un grupo pueden verlo”.



En conclusión, los expertos dijeron que “estas medidas deberían hacer casi imposible que alguien espíe tu WhatsApp, y es que la buena noticia es que la mayoría de aplicaciones son en verdad una estafa, de modo que la ciudadanía no tiene mucho de qué preocuparse. La mayor amenaza se encuentra en WhatsApp Web, aunque esta puede evitarse si no se pierde de vista el móvil y revisando y cerrando de vez en cuando las sesiones abiertas”.