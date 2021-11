El exsenador Eduardo Merlano, quien inmortalizó la frase 'usted no sabe quién soy yo', empezó a ser investigado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por haberse negado a la prueba de alcoholemia en un retén policial de Barranquilla en 2012, acción que constituye el delito de tráfico de influencias de servidor público.



Es por eso que fue llamado a indagatoria, diligencia que está pendiente de ser fijada por el magistrado Héctor Alarcón de la Corte.



Los hechos por los que Merlano es investigado tuvieron lugar en mayo 13 del 2012, cuando reclamó a unos policías que lo habían detenido en un retén, en donde se negó a practicarse una prueba de alcoholemia.



Para evitar la inmovilización de la camioneta que conducía en ese entonces, el exsenador se contactó con el comandante de la Policía de Barranquilla, el general Óscar Pérez Cárdenas, quien luego hizo un llamado de atención a los siete uniformados que estaban en el retén.



Para el momento en el que ocurrieron los hechos fue virual un video en el que Merlano le reprobaba a los policías de tránsito hacer su trabajo mientras exclamaba: "¿Usted no sabe quién soy yo? ¿Cómo le van a hacer una prueba de alcoholemia a un Senador de la República? 50 mil personas votaron por mi y ustedes me van a faltar al respeto?".