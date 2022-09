A la cárcel el coronel Núñez, implicado en el asesinato de tres jóvenes en Chochó, Sucre

Un juez de control de garantías envió a la cárcel al coronel Benjamín Núñez, por su presunta participación en el asesinato de tres jóvenes en Chochó, Sucre.



Se debe recordar que el hecho se registró el pasado 25 julio, cuando los jóvenes fueron detenidos arbitrariamente y señalados de participar en el crimen de un policía.



Le puede interesar: Gobernadora rechazó medida de libertad de alias Diego Optra, jefe de la banda 'La Local'



El oficial, que se entregó en México, permanecerá retenido mientras el proceso en su contra concluye. Cabe mencionar que el coronel Núñez no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía y además, dijo que buscará negociar con el ente acusador.



De acuerdo con la Fiscalía y los testimonios de otros policías en los que se basó, Núñez fue quien disparó contra los jóvenes, pues estos se encontraban en indefensión, mermados, en custodia y uno de ellos estaba atado de manos.



Con respecto a la medida, el juzgado aseguró que esta decisión fue tomada considerando que en su rol como comandante operativo de la Policía de Sucre representa un peligro para la sociedad y, estando libre, podría afectar el desarrollo del caso.



"No hubo manifestación alguna de las razones por las cuáles eran detenidos. El señor Benjamín Núñez no puede sustraerse de dicha responsabilidad y tampoco procuró revisar el procedimiento de detención", indicó el juez segundo de control de garantías de Sincelejo.



Lea además: Un menor muerto y tres personas lesionadas deja ataque sicarial en Cartago, Valle



Asimismo, señaló que hay indicios de que el coronel en retiro de la Policía trató de alterar las pruebas del caso, pues, se reunió con los uniformados que estaban a su cargo, para pedirles que mintieran. Además, manipuló la munición.



"Esto es una evidencia firme de la intención que impera en Núñez para evitar ser juzgado. Se evidencia el direccionamiento y actos posteriores para ocultar su ilícito y hacer parecer a los fallecidos como integrantes del 'clan del Golfo", añadió el funcionario.



Se debe anotar que Núñez será enviado a un centro de reclusión del Inpec y no a una cárcel para uniformados.