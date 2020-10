Jhon Edward Montenegro Jimenez

El 40 % de los hurtos que se denunciaron en Cali entre enero y septiembre de este año se cometieron durante los fines de semana, según un informe del Observatorio de Seguridad de la ciudad.



Por medio de las redes sociales, incluso, la misma ciudadanía divulgó varios casos de robos en los que se evidenció cómo, mientras las personas estaban departiendo un fin de semana en diferentes zonas de la ciudad, presuntos delincuentes se les acercaron y cometieron un hurto.



Al respecto, y teniendo en cuenta que los fines de semana se analizan de viernes a domingo, Carolina Nieto, investigadora en seguridad ciudadana, dijo que “normalmente los fines de semana son días particularmente violentos, no solo en materia de hurtos, sino para todo tipo de delitos; además, en muchos casos el consumo en espacio público de alcohol y de algún tipo de sustancias alucinógenas favorece la comisión de delitos en Cali”.



Asimismo, el informe evidenció que entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año, el miércoles fue el día que más se cometieron robos, ya que tiene un registro de 2561 denuncias.



El estudio también mostró que el horario entre las 9:00 a.m. y las 11:59 a.m. fue el que más reportes de hurtos tuvo, con un total de 2454 denuncias.

Con relación a estas cifras y teniendo en cuenta que hasta el mes pasado 34 barrios registraron aumento en el número de hurtos, expertos y concejales de la ciudad afirmaron que las altas cifras de desempleo y la venta de drogas serían dos factores que influyen en los índices de robo.



De hecho, el concejal Roberto Rodríguez argumentó que “el consumo de droga ha incrementado y uno ve a los jóvenes, muchos entre los 14 y los 15 años, recorriendo la ciudad en motos buscando qué robar. Eso también tiene a Cali en medio de esta cantidad de hurtos tan complicada”.



“Los hurtos están ligados a la falta de empleo, las personas salen a buscar su sustento, muchas lo encuentran en la informalidad, pero otras eligen la delincuencia, hay personas que toman un arma, roban y así es como consiguen algo de comer”, dijo Rodríguez.



Ante el tema del desempleo, el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Rojas, afirmó que “muchos de los problemas que tenemos no los produce solo Cali, los produce la región e incluso el país y el empleo es uno de los temas más importantes a movilizar en la ciudad. Si logramos generar oportunidades, vamos a impactar seriamente los temas de seguridad”.



Por otra parte, el Observatorio de Seguridad indicó que de los 15.646 casos de hurto que se reportaron en la capital del Valle entre enero y septiembre, el 40% se realizaron empleando algún tipo de arma. De ese total, 4780 robos se cometieron haciendo uso de arma de fuego y la Comuna 21 fue el sector que reportó mayor aumento en ese tipo de casos.



Frente a ello, Carolina Nieto dijo que cuando hay armas involucradas, “hay que revisar si en Cali los robos terminan siendo por oportunidad o si realmente hacen parte de alguna actividad sistemática de grupos que están vinculados a alguna actividad ilegal”.



Además, el concejal Roberto Rodríguez manifestó que en la ciudad “las armas de fuego son un gran problema porque los delincuentes van por la calle armados buscando qué daño hacer y uno se puede desplazar de norte a sur, y de oriente a oeste a cualquier hora del día, y no se encuentran controles de las autoridades”.

De igual manera, el informe destacó que entre los 20 barrios con mayor numero de denuncias de hurto en 2020, Santa Mónica, Tequendama y Villa del Prado son los sectores que presentaron aumento de casos.



Una situación que, según cabildantes de Cali, “son barrios tradicionales donde viven personas mayores, son sectores asediados por el hurto a viviendas y esos barrios reclaman a gritos la presencia del Estado”.



Finalmente, el concejal Juan Pablo Rojas recalcó que “hay que buscar herramientas para combatir la inseguridad porque ese es el principal problema que hoy tiene Cali. Esperamos que con estrategias por parte de las autoridades, a final de año haya reducción de las cifras de hurto porque para la ciudad eso será muy positivo”.

