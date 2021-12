La Feria de Cali ha programado para su tercer día de celebración diversos eventos multiculturales.



Uno de los más aclamados por el público en todas sus versiones ha sido el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, el cual este año contará con la participación de más de 200 vehículos de colección y exhibición, que recorrerán 4.5 kilómetros en aras de mostrar la historia y la magia caleña.



El desfile iniciará desde las 2:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. y comenzará desde la autopista suroriental con diagonal a las 29, para finalizar en el parque Alameda.



Superconcierto

Otro de los eventos que hará gozar a la ciudad será el Superconcierto, el cual empezará desde las 7:00 p.m. en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, donde se contar con la presentación de artistas como J Balvin, Jessi Uribe, Silvestre Dangond, Paola Jara, Binomio de Oro, Willy García, Sergio Vargas, Guayacán orquesta, Agudelo 888, entre otros.



Día Andino

Para este evento, el Parque Artesanal Loma de la Cruz bajo el lema 'Alegría que Inspira’, compartirá una oferta cultural de danza y música desde las 2:00 p.m.



En este recorrido por la identidad latinoamericana, grupos de música y danzas con Bambucos como Sonsureño, Huaynos, Albazos, Chacareras, la Cueca, los Sanjuanitos, Chirimías, Raimis, Caporales, Cobas, Cumbias, Mapales, participarán en el evento.



Ciudad Alegría

Se llevará a cabo en el Antigua Club San Fernando desde las 10:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., donde se prestarán diversas actividades culturales como laboratorios sensoriales, Carpa de Melquiades, talleres de magia, títeres y circo, hora loca y activación Free Fire.

Plazoleta Jairo Varela

Desde las 3:00 p.m. se disfrutará de un recorrido musical a través de del jazz, blues y la música urbana, quienes buscarán mostrar la diversidad y ritmos que componen la ciudad.



Más eventos para este lunes

Los demás eventos que conforman la programación de este lunes son La gran Verbena Salsera del Oriente, que se realizará en la unidad deportiva Mariano Ramos desde las 4:00 p.m. hasta las 12:00 a.m.



La Feria rural y comunera se realizará en seis espacios diferentes desde la 1:00 p.m. hasta las 1:00 a.m.; Comuna 9 entre carrera 23, calle 13 y 15 (vía publica); Comuna 10 en la calle 23 con 49a, San Judas, Canchas múltiples; Comuna 11 entre la calle 35a número 33a - 22, parque la primavera, zona verde; Comuna 14 en la carrera 26g con calle 81f, Polideportivo; Comuna 15 en calle 54 con carrera 49b, vía pública y Pance, crucero de la Vorágine.



"Jubileo 30" encuentro de Melómanos y Coleccionistas continuara en la unidad deportiva Jaime Aparicio (Estadio de atletismo Pedro Grajales) desde las 3:00 p.m. hasta la 1:00 a.m.



Cali incluyente celebrará el día Afro e Indígena en el CAM desde las 3:00 p.m. hasta las 9:00 p.m.