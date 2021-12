La Feria de Cali está próxima a comenzar y en la edición de este 2021 contará con varias novedades, entre ellas la implementación de nuevos eventos que llegarán a todas las comunas y corregimientos para acercar la fiesta, la música y la cultura a todos los rincones de la ciudad.



A partir del próximo 25 de diciembre los propios y turistas podrán disfrutar de cerca de 63 espectáculos, entre ellos seis nuevos eventos que no se habían realizado en el pasado como la 'Gran Verbena Salsera del Oriente', 'Cali Incluyente', así como 'La Fiesta de Mi Pueblo'.



La Feria tendrá cerca de 63 eventos, pero se han pedido 120 permisos para realizar otras actividades en el marco de esta festividad. La Feria no es solo un espectáculo, también es un encuentro para la resiliencia y el optimismo", manifestó Argemiro Cortés, gerente de Corfecali.

Gran Verbena Salsera del Oriente

El primero de los nuevos eventos que se realizará será la Gran Verbena Salsera del Oriente, un espectáculo artístico, musical y gastronómico de entrada libre que se llevará a cabo entre el 25 y el 30 de diciembre en la Unidad Deportiva Mariano Ramos.



25 de diciembre: Willy García, Friky Flow, Calibre y Orquesta Vareo, la presentación será entre las 6:00 p.m. y las 12:00 a.m.



26 de diciembre: De 3:00 p.m. a 1:00 a.m. se presentarán La 16 Orquesta, Real Black, Son 21 y Mauro Castillo



27 de diciembre: El Dj Alex y la Gente Pesada, Julio Cortés, Andrecito Carabali y Jimmy Saa estarán de 6:00 p.m. a 12:00 a.m.

28 de diciembre: A partir de las 6:00 y hasta las 12:00 a.m. serán los shows de 3D Corazones, Las Guaracheras y Marea Brava Orquesta.



29 de diciembre: Son Raíces, Clandeskina Orquesta, Arley y su Proyecto, así como Mauro Torres y su orquesta estarán de 6:00 p.m.

a 12:00 a.m.



30 de diciembre: El concierto de cierre contará con la participación de Esteban Copete, Pura Sangre, Integración, Electrochonta, Herencia y los 4 ganadores del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez 2021.

La Fiesta de Mi Pueblo

La Fiesta de Mi Pueblo se llevará a cabo el 26 de diciembre entre la Carrera 70 y la Carrera 56 de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.; se trata de un desfile multicolor y familiar, en el que se se reflejará toda la tradición que representan los 42 municipios del Valle del Cauca.



El desfile estará conformado por cinco carrozas, puesta escénica de diferentes organizaciones culturales y un despliegue de color y talento.

Cali Incluyente, Ciudad de 'todes'

El evento Cali Incluyente, Ciudad de 'todes' se realizará que del 26 al 30 de diciembre en el Museo La Tertulia, donde la entrada será libre. Con este se buscara mostrar la diversidad de la ciudad a través del teatro, el arte, el circo, la música, la danza y los emprendimientos.



26 de diciembre: El espectáculo iniciará con un concierto joven que se llevará a cabo entre las 3:00 p.m. y la 1:00 a.m.



27 de diciembre: De 3:00 p.m. a 1:00 a.m. se la 'LGBTIQ Fiesta Electrónica' que contará con la participación de Ián León, Sam Diego y Chris Marmolejo.



28 de diciembre: Ikandra, Marino Luis, así como Miriam y sus Tambores participarán del 'Día Afro' que será de 3:00 p.m. a 1:00 a.m.



29 de diciembre: Adriana Vasco, La Roca Sextet y Nat Bieler se presentarán en el día 'Mujeres', también en el mismo horario.



30 de diciembre: El último día del evento será especial para las personas mayores, quienes podrán disfrutar de la música de Martha Elena Mejía, Tony Mazuera, William Winchester, Manteca Blue y Lenin Hidalgo.

Ciudad Alegría

Ciudad Alegría es un evento que convoca a la familia caleña y tendrá lugar desde el 27 al 29 de diciembre en el antiguo Club San Fernando, la entrada será gratuita y se realizará entre las 10:00 a.m. y las 6:00 p.m.



En este espacio, que fue pensado para que los niños, los jóvenes y las familias, los asistentes podrán disfrutar días llenos de magia y ciencia con la Carpa de Melquiades de la Universidad del Valle y varias actividades más.

27 de diciembre: Experimentos, títeres, concursos, show musical y talleres de magia.



28 de diciembre: Presentación de ballet, show de música, teatro, concursos, talleres y show canino.



29 de diciembre: Títeres, talleres, concursos, concierto, show canino, Granja Landia y hora loca.

Día Andino

El tradicional Parque Artesanal Loma de la Cruz se será el protagonista de la fiesta que buscará enriquecer la oferta cultural. Desde las 2 p.m., re realizará un recorrido por Latinoamérica con la presentación de grupos de música y danzas con Bambucos, Sonsureño, Huaynos, Albazos, Chacareras, la Cueca, los Sanjuanitos, así como Chirimías, Raimis, Caporales, Cobas, Cumbias, Mapales, entre otros.

Plazoleta a la Feria



Ritmos como el jazz, el blues y la música urbana se reunirán desde el 27 de diciembre y hasta el 29 de diciembre en la Plazoleta Jairo Varela.



27 de diciembre: Se llevarán a cabo los shows de jazz de Funktaduro, Bajeros de Bucaramanga, Radioteatro, Lotto, Junior Zamora y Spiral 7; el evento se realizará de 3:00 p.m. a 9:00 p.m.



28 de diciembre: El blues será protagonista en las presentaciones de Madriguera, Tortugas Azules, Barrio Blues, Abad Blues, Valencia y Vanegas; las presentaciones serán entre las 6:00 p.m. y la 1:00 a.m.



29 de diciembre: Mael, Drag Queen Cali Vive LGBTIQ, Chiling Maniáticos, Free Style La 72 y Hendrix B serán quienes participarán en el show de la música urbana que se realizará de 4:00 p.m. a 1:00 a.m.