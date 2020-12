Juan Felipe Delgado Rodriguez

Los días siempre fueron oscuros en la vida de los padres de Robert Von ‘Bobby’ Hebb, pero con el resplandor de la música que levitaba en el hogar le sembraron un corazón lleno de esperanza; esperanza que también sembró Johnny Colón a varias generaciones de niños que asistieron a su escuela de música en el East Harlem en Nueva York.



William y Ovalla Hebb, los padres de Bobby eran músicos ciegos, Él, trombonista y ella, pianista, tocaban además la guitarra, instrumento que le enseñaron a interpretar desde sus primeros años cuando integraba la pequeña banda familiar, la Kitchen Cabinet Orchestra, bautizada así quizás en honor a su abuelo, quien era cocinero en el tren expreso de la Louisville & Nashville Railroad.



Eran una familia negra y de escasos recursos, la música y la esperanza en un mejor futuro eran el sostén diario; con su hermano Hal, seis años mayor, trabajaba también en varios clubes nocturnos en su natal Nashville (Tennessee, USA), antes de que Bobby Hebb ingresara al primer año escolar.

Puede leer: Historia del disco 'Siempre Alegre' de la Orquesta La Selecta

Ya joven, Bobby Hebb se unió a la Marina de los Estados Unidos y durante varios años integró tocando la trompeta la banda USS Pine Island Pirates, llegando a tocar en sitios tan alejados como Hong Kong para el presidente de China Chiang Kai-shek, el mismo que Frankie Dante nombraría en el disco ‘Yo te Seguiré’ con su orquesta La Flamboyán.



Para 1961 Bobby decide instalarse en Nueva York, en Harlem, donde había más oportunidad para su desarrollo como músico, la capital del mundo donde también empezaban los inmigrantes latinos a cocinar un nuevo ritmo que luego llamarían salsa.

Por esos días Johnny Colón ya tocaba la guitarra, el bajo acústico, el trombón y el piano a nivel profesional, y había conformado una pequeña banda para tocar Rock and Roll, faltarían un par de años para que empezará a permearse de la clave latina. Johnny también vivía en Harlem.

“‘Sunny’ significa una plegaria,

es tu disposición ante la vida, tú puedes tener una disposición alegre

o pésima”, Bobby Hebb, cantante estadounidense.

El viernes 22 de noviembre de 1963, en Dallas, Texas, fue asesinado John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos, un hecho que le dio la vuelta al mundo; al día siguiente, el sábado 23 de noviembre, en Nashville, Hal, el hermano de Bobby Hebb, fue asesinado a cuchilladas en las afueras de un club nocturno, pocos se enteraron de la noticia, y quizás quien más la sufrió y lamentó fue Bobby.



Fueron dos tragedias que atizaron su adicción al alcohol y minaron su voluntad, golpes como del odio de Dios, diría César Vallejo; pero allí estaba la música para levantarlo. Una mañana llegando a su casa en Harlem, después de una noche de mucha música y tragos, le llegó la canción salvadora, ‘Sunny’, la visión del amanecer fue la inspiración para la letra simples y maravillosa ‘Sunny’.

Mucho tiempo se especuló sobre el significado de ‘Sunny’, se dijo que quizás era el nombre de una mujer, pero realmente ‘Sunny’ es una plegaria, “es tu disposición ante la vida”, diría Bobby Hebb, “tú puedes tener una disposición alegre o pésima”, ‘Sunny’ invita a levantarse ante la adversidad, es una canción vital llena de esperanza.

Una mañana llegando a su casa en Harlem, después de una noche de mucha música y tragos, le llegó la canción salvadora, ‘Sunny’, inspirada en el amanecer.

Pasaron un par de años para que Bobby pudiera grabar su canción, fue rechazada por varios productores; la primera vez que apareció ‘Sunny’ prensada en un vinilo, que era como se daban a conocer las canciones en tiempos pasados.



Fue en 1965 cuando la cantante Japonesa Mieko Horita acompañada por el Billy Taylor Trio la graba el 20 de octubre de 1965 para su álbum ‘Miko in New York’ bajo el sello Columbia Records.



Días después también la grabaría el vibrafonista Dave Pike para su álbum ‘Jazz for the Jet Set’. Curiosamente en ambas grabaciones aparece con baterista el jazz drummer Grady Tate. A pesar de lo maravilloso de la canción ambas grabaciones no tuvieron mucha acogida en los listados musicales.

Bobby Hebb por fin grabaría ‘Sunny’ en abril de 1966, en el mismo año que Johnny Colón grabara su primer álbum ‘Boogaloo blues’, y fue esta versión de ‘Sunny’ la que se convirtió en éxito inmediato, tanto así, que Bobby fue escogido como acompañante en la gira que realizaban Los Beatles por Estados Unidos.

Tuvieron que pasar un par de años para que el artista Bobby Hebb pudiera grabar su canción ‘Sunny’, antes de eso, el tema fue rechazado por varios productores.

La grabación se realizó en los Bell Sound Studios de Nueva York, fue la última canción que se grabó ya expirando el tiempo de sesión programada.



Exactamente 10 años después, en abril 1976, en estos mismos estudios, Larry Harlow grabaría en una jornada maratónica de cuatro días dos elepés clásicos de la salsa, ‘El Jardinero del Amor’ con Junior González y ‘Con mi viejo amigo’ vocalizando Ismael Miranda.



El éxito inmediato de ‘Sunny’ llevó a que fuera versionado por los artistas mas populares de la época, Marvin Gay, Stevie Wonder, Cher, entre muchos otros, convirtiéndose también en un estándar del jazz; la primera versión latina que se haría de ‘Sunny’ vendría en el álbum Latino con Soul de Joe Torres, el percusionista no el pianista, y sería el único álbum que lanzaría este artista, ya que luego se dedicaría a la academia en la Universidad de Nevada. Latino con Soul fue grabado en 1966 y prensado en agosto de 1967 bajo el sello World Pacific Records.

Amante como era Johnny Colón de la sonoridad del soul y el rock and roll, es muy probable que haya visto en vivo a su vecino de barrio Bobby Hebb interpretando ‘Sunny’, y esta interpretación tan íntima y profunda lo haya llevado a decidir grabar su propia versión en el tercer álbum con su banda: Move Over del año 1968, y también lo haya motivado a fundar en 1972 la East Harlem Music School en Nueva York, para darle esperanza a los jóvenes del barrio latino aprendiendo a tocar salsa.