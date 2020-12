Historia del disco 'Siempre Alegre' de la Orquesta La Selecta

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Cuando en 1983 la orquesta La Selecta publica el álbum “Siempre Alegre”, su director, el maestro Raphy Leavitt, sabía que éste se convertiría en un himno a la esperanza, en honor al tomar las vicisitudes de la vida de forma alegre y jovial. “Hay que pasar la vida siempre alegre, después que uno se muere de qué vale, hay que gozar de todos los placeres, cuándo uno va a morir, nadie lo sabe”. Escuchando esta obra salsera puertorriqueña solo puedo pensar en lo que hemos vivido durante los últimos nueve meses y lo que nos falta por vivir, teniendo limitaciones, huérfanos de un abrazo de amistad, carentes de la libertad de compartir con amigos y familia, y siempre con el virus pendiente sobre nosotros como la espada de Damocles. Mucho se habla que la vida en el mundo pospandemia no será igual y que tendrá que reinventarse para poder ser viable. El panorama muchas veces se pone oscuro y desesperante. Entonces lo que nos toca hacer es refugiarnos en lo que nos motiva, y qué mejor que la música, que sin escatimar esfuerzos, propone en la radio, la televisión y las diferentes plataformas digitales, obras que acarician el alma y plantan la bandera de la esperanza, haciendo que nos sintamos viviendo en un mundo posible, en una humanidad que cada día se hermane en afecto, respeto y buena convivencia con todos los seres vivos.



Revisando la colección discográfica Planeta Salsa e investigando para este artículo especial, nos hemos encontrado muchos temas musicales que incitan a la motivación y a que creamos que sí es posible. “Hay vainas que se aparecen cuando uno menos las piensa / llegan y aunque no las quieran se quedan por unos días…” Rubén Blades y Carlos Vives en su canción “No estás solo”, está vaina se quita.



El icónico vocalista de La Selecta, Sammy Marrero, en 2016 y adelantándose en el tiempo, lanza el primer sencillo promocional ya en solitario con su propia agrupación, “Si me caigo me levanto”, composición de René Romero Reyes, el cual nos motiva a seguir la vida, luchando con fe y alegría hacia adelante, venciendo las dificultades que vive actualmente el mundo entero a causa de la pandemia. “Aunque con piedras y espinos / y a veces envuelto en llanto / lucho en contra del quebranto / que me quiere lastimar.”

La música le ha cantado en todos los tiempos al amor y al desamor, a la alegría y a la tristeza, al progreso y a la recesión. En 1934 George Gershwin compone un tema saludando el alborozo de cada día que llega con su luz y la esperanza de una nueva oportunidad, “un nuevo día cada mañana de las muchas que nos quedan todavía por pasar confinados”, refiriéndose a la epidemia de influenza en Estados Unidos. La trompeta de Louis Armstrong, con un llamado a despertar y Ella Fitzgerald con su voz "Una mañana de estas te levantarás cantando / abrirás las alas y emprenderás el vuelo hacia el cielo / pero hasta que llegue esa mañana / nada te podrá hacer daño…”.



I Will Survive (Sobreviviré) sin duda es una canción que desde su composición en 1978 por Freddie Perren y Dino Fekaris y que grabara inicialmente la norteamericana Gloria Gaynor y después versionada por otros grandes como Darío Gómez en Colombia y Celia Cruz en Estados Unidos, aunque la letra habla de los motivos para salir adelante ante la terminación de una relación amorosa, se convirtió en himno de lo que su nombre indica, somos capaces de sobrevivir ante las circunstancias adversas.



En marzo de 2019, el compositor, productor musical, cantante, guitarrista e intérprete boricua José Nogueras publica "Que se vaya lo malo y que venga lo bueno" teniendo como invitado a Gilberto Santa Rosa: “Pero no existe nada / por más malo que sea / que no tenga algo bueno / que la gente no vea.” Una reflexión destacando que debemos rescatar lo bueno, desde lo malo que aparentemente nos pase.



Es que definitivamente una de las maneras con las que se logra ingresar en el subconsciente de las personas es mediante la música, la que con sus mensajes crea hábitos y comportamientos.



El Gran Combo de Puerto Rico, la Universidad de la Salsa, en buena hora varía la letra del éxito de 1983 "Y no hago más ná" poniendo al holgazán que retrata en su letra, ahora como alguien con ganas de trabajar y afrontar la nueva realidad que vivimos en el mundo, echando para adelante sin dejarse amilanar por las circunstancias en las que nos ha encerrado la pandemia.

En 2007, la agrupación boricua Salsa Kids, publica el álbum Baila Conmigo, en el que incluye el tema “Viva la Esperanza”, enunciando “Mantén vivo el amor, viva la esperanza / Talvez en mi alma encuentres lo que te hace falta / Vivo el amor, vivo el corazón / Saquemos los temores y que entre la pasión / Vivo el amor, viva la esperanza.



Definitivamente la música siempre ha estado y estará al servicio de la motivación, de impulsar al ser humano a vivir en un nivel armonioso y de perfecta convivencia con el cosmos.



El cantautor español Pablo Alborán, publica en 2011 bajo el sello EMI, el álbum ´Pablo Alborán´, en el que incluye una composición suya titulada ´Volver a Empezar´ “Se viste el día de colores / Me levanto lleno de alegría / Y miles de promesas incumplí ya ves / Pero mira sigo estando aquí”.



Hace muchos años, en 1969, en el LP ´La Vida Sigue Igual´ del cantante español Julio Iglesias, escuchamos una composición suya con el mismo nombre del álbum “La vida sigue igual”: “Siempre hay por quien vivir y a quien amar / Siempre hay por qué vivir por qué luchar / Al final las obras quedan las gentes se van / Otros que vienen las continuaran, la vida sigue igual”.



En 1988 los cantantes Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, unidos en el inolvidable Dúo Dinámico, publican en un sencillo a 45 RPM, ´Resistiré´: “Resistiré, erguido frente a todo / Me volveré de hierro para endurecer la piel / Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte / Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie.” En 2020, en plena pandemia, como himno de fortaleza, se vuelve a grabar, esta vez por un grupo de artistas hispanos, encabezados por Alex Ubago, Carlos Baute, y Conchita, quienes unieron sus voces para decirle al mundo que sí hay esperanza. Músicos y cantantes como Andrés Suárez, Álvaro Soler, Blas Cantó, David Otero, David Summers, David Bisbal, Pedro Guerra y otros impusieron “Resistiré”, como un himno canción de la esperanza, recibiendo más de 30 millones de visitas en las diferentes plataformas digitales.



En Cali no nos quedamos atrás y de manera jocosa el maestro Juanito Murillo con su orquesta La Agresiva y en asocio con Gary Domínguez, componen un boogaloo jocoso en torno al Coronavirus, “El Covid Boogaloo”, en el que, de manera amena y sabrosa, dan instrucciones sobre lo que tenemos que hacer para protegernos del virus. Válido también, pues ante circunstancias adversas tenemos que aprender a darle manejo a nuestro actuar, para poder sobrevivir.