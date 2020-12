Feria de Cali virtual cierra con concierto, vea los detalles

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Hoy finalizará la 63 Feria de Cali, una de las más atípicas que ha podido vivir la ciudad, en medio de las medidas de bioseguridad para impedir la propagación del Covid-19.



Y qué mejor forma de cerrar con broche de oro la fiesta de los caleños, que con el sonido de los timbales, las trompetas y los bongos, tocando al ritmo de la salsa.



El concierto ‘El mundo le canta a Cali, y ‘Cali Le Canta Al Mundo’ podrá ser visto de forma gratuita a partir de las 8:40 p.m. en la página web www.feriadecali.com.co o en el Facebook de la Feria (feriadecaliof) e igualmente se puede sintonizar a través de los canales de Telepacífico, Emcali TV y Señal Colombia.



El evento tendrá entre sus invitados a reconocidas agrupaciones y cantantes de salsa, como el Grupo Niche que, pese al extraño año que se vivió, logró sorprender a los caleños al ganar el mes pasado su primer Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum Salsa por ‘40’.

“Cada vez que tenemos la oportunidad de cantar en la Feria de Cali, normalmente es cada año, es una alegría inmensa. Venimos de hacer muchas giras por muchos países y llegar a Cali en diciembre es como llegar a la casa de nosotros y sentir mucha alegría, nervios y también esa energía que le da el público caleño a uno; es un encuentro bien bonito, entonces siempre estamos prestos y muy expectantes por el cariño y la respuesta de la gente. Este año no es la excepción y sobre todo con lo que ha pasado en este 2020, que no ha sido normal”, comentó Luis Araque, uno de los cantantes del grupo.



Sobre la imposibilidad de tener a su público enfrente mientras interpretan sus canciones, el cantante del Grupo Niche, Alex Torres, dijo: “Sin duda alguna, la música es la conexión perfecta. A través de ella conectamos las almas y los corazones. La música es un lenguaje universal que transciende las pantallas y que acorta las distancias.



Independientemente de que sea una presentación presencial o no, la música se encarga de conectar y sobre todo esta música, de estos 40 años de historia del Grupo Niche. Con tantas canciones arraigadas en los corazones, si estamos o no presencial, la música se encargará de conectar al Grupo Niche, en la tarima, con las personas que lo estén viendo a través de las pantallas”.



Por su parte Alejandro Iñigo, el tercer cantante del grupo, expresó que “por supuesto” la música iba a alegrar cada uno de los hogares caleños, del Valle del Cauca y de todos los rincones del mundo que se sintonizaran con el concierto de hoy.



“La ventaja de este tipo de presentaciones virtuales es que permite el acceso a muchísimas más personas. Todo el que quiera conectarse a la página de Facebook o cualquier otra de las plataformas donde será transmitida esta presentación. Nos van a poder sentir como si estuvieran dentro del concierto, como si estuvieran en la tarima con nosotros y claro que la música del Grupo Niche va a llevar alegría a cada uno de esos hogares, porque evocará todas esas épocas que han vivido todos los amantes de la trayectoria de nuestro grupo, durante estas 4 décadas de historia”, sentenció.

Invitados de lujo

En las Tres Cruces, otro de los cerros tutelares, estará el cantante Willy García junto a Son 21 Especial para El País

Desde La Habana se presentará el maestro Alexánder Abreu y su Habana de Primera. Desde Nueva York, el sol de la música latina, se tendrá la música del maestro Eddie Palmieri, y desde Puerto Rico, al bajo danzante, el maestro Bobby Valentín.



En Cristo Rey, Cali, sobre la tarima estará el Grupo Niche y la Mambanegra. En las Tres Cruces, otro de los cerros tutelares, estará el cantante Willy García junto a Son 21, una orquesta del oriente de la ciudad que hace timba cubana. Y en la terraza de un comercial de la ciudad estará la agrupación All Star Femenina, acompañada de la orquesta La 16 del oriente de Cali, según dijo Alexánder Zuluaga.

Concierto Alternativo

Catalina, del grupo Monsieur Periné. Especial para El País

La caleñidad, además de su reconocida pujanza, y de su identidad alegre y salsera, también se distingue por su multiculturalidad. Así se expresó en el quinto día de la Feria en el concierto de música alternativa, donde el rock, el hip-hop, el afrodance, el reguetón, el rap, entre muchos otros géneros, resonaron en la ciudad.



La cantante Catalina, del grupo Monsieur Periné, regresó a su ciudad natal a cantarles a los caleños en estos momentos de incertidumbre; Krönös revivió el rock caleño, que ellos mismos impulsaron en su época; igualmente estuvieron Maréh, Sistema Solar, entre otros.

Carnaval para la caleñidad

Corfecali confirmó que este año no habrá una premiación a las mejores comparsas Especial para El País

Con el objetivo de resaltar la identidad y las raíces pluriétnicas de la ciudad, se llevó a cabo el típico desfile del Cali Viejo ‘Mi Cali Bella’, que tuvo como protagonistas a ‘El Loco Guerra’, ‘Jovita’, Piper Pimienta y el Padre Hurtado Galviz.



Se contó con la participación de 32 comparsas y, aunque todas recibirán su certificado de participación, desde Corfecali se confirmó que este año no habrá una premiación a las mejores comparsas, como en años pasados.

Son 21



- Renacer en la música



Entre las agrupaciones que se presentarán el día de hoy, cabe resaltar la participación de la orquesta Son 21, un grupo de 13 jóvenes provenientes de la comuna 21 de Cali, que se encuentra al oriente de la ciudad.



En su repertorio la orquesta fusiona la timba, el rock, el son cubano, la cumbia y los sonidos del Pacífico, dándole un sabor único a sus creaciones.



Son 21 recibió el primer lugar en Metrópolis 2016, segundo puesto en el Mundial de Salsa 2017, además del Premio Fe Urbana 2018.