'Canto al amor' en la versión de la Sonora Ponceña, una canción para terminar el año

Aunque la música no puede curar una pandemia, sí resulta ser una muy efectiva “medicina” que nos ayuda a sobrellevar grandes periodos de aislamiento, como los que nos ha tocado vivir en estos tiempos.



Los efectos positivos que causa la música sobre la salud mental son de conocimiento milenario. Científicamente se ha demostrado que al escuchar una melodía se generan estados emocionales que sustituyen eventualmente los sentimientos provocados por momentos presentes.



Por esa razón, es claro que para que la música intervenga como “medicina”, no puede tratarse de cualquier mensaje musicalizado. Bajo las actuales circunstancias, lo más sabio es recurrir a los mensajes positivos, que contribuyan a conseguir un mejor estado de ánimo.

En ese sentido, por mucho tiempo he creído que si hay una canción de La Sonora Ponceña que conecte de manera directa con el corazón de sus seguidores, al punto de convertirla en una de sus consentidas, es ‘Canto al amor’, autoría del músico y compositor Enrique Lazaga Varona, considerado por mucho tiempo el güirero más excelso que ha dado Cuba, por su particular rayado corto y claro.

Lazaga nació el 13 de abril de 1939 en Cienfuegos, un municipio situado en la costa sur de la isla, que el legendario Benny Moré inmortalizó en una de sus canciones afirmando: “Cienfuegos es la ciudad que más me gusta a mí”. Aunque Lazaga, se inició en la percusión con distintos grupos locales, fue luego de su traslado a La Habana en 1958, durante el auge del Cha cha chá, que comenzó a ganar notoriedad luego de tomar posición en los atriles de los músicos del famoso Cabaret Tropicana.



Enrique Lazaga, llegó a ser el director de la Orquesta Ritmo Oriental por más de medio siglo, integró el Conjunto Casino, La Orquesta Riverside, Frank Emilio y sus amigos, la agrupación de Orlando “Maraca” Valle, Los Afro Cubans All Stars de Juan de Marcos González, y también grabó junto al Buena Vista Social Club.



Fue durante su época con La Ritmo Oriental -una orquesta típica charanguera que fundó Elio Revé en 1956 y que prontamente abandonó– que Lazaga compuso ‘Canto a la felicidad’, la misma pieza que Papo Lucca grabó bajo el título ‘Canto al amor’, teniendo como vocalistas a Yolanda Rivera, Miguelito Ortiz y Tito Gómez.



‘Canto a la felicidad’ fue llevada al disco originalmente por la Orquesta Ritmo Oriental en 1973, teniendo como cantante a Juan Crespo Masa. Mientras que la versión realizada por La Sonora Ponceña fue incluida en el repertorio del álbum ‘Explorando’, producción publicada en 1978 por el sello INCA, propiedad de los empresarios boricuas Pedro Pai y Jorge Valdés, con el que la agrupación celebró su vigésimo aniversario.



Las inspiraciones contenidas en ‘Canto al amor’ hechas por la tripleta de cantantes, tienen una clara referencia a la relación de pareja, pero las usadas a partir del segundo puente del tema, en estos tiempos de pandemia, suenan como parte de un himno a la vida que llega como un bálsamo para ayudarnos a mantenernos esperanzados, cuidándonos y luchando por una misma causa.



Actualmente, el octogenario músico y compositor del memorable tema, Enrique Lazaga, quien fungió como presidente honorario del Festival Cubadisco 2014, y publicó recientemente la producción ‘El que más goza’, teniendo varios invitados en su denominado All Stars del danzón; se mantiene activo, creando nuevos arreglos, y esperando que luego de la emergencia sanitaria mundial, todo se restablezca para regresar a las aulas de la Escuela Nacional de Arte (ENA), donde ejerce como profesor titular de percusión popular cubana.​



*Periodista. Investigador musical y escritor. Director del programa ‘Conversando La Salsa’ de Radio Nacional de Colombia.

