Viernes musical: conozca lo nuevo de J Balvin, Selena Gómez, Camilo y The Beatles

Los artistas J Balvin, Selena Gómez, Camilo y la mítica banda The Beatles protagonizan las novedades musicales del último viernes de agosto de 2021.



Los fans de Balvin, que siguen a la expectativa por el lanzamiento de su nuevo álbum, recibieron este viernes un adelanto que ayudará a hacer más amena la espera.



El paisa presentó su nuevo sencillo, 'Perra', que interpreta junto a la cantante dominicana Tokischa.



La canción también estará dentro de 'Jose', su próximo trabajo discográfico, que saldrá a la venta en tan solo dos semanas: el próximo 10 de septiembre.

Por otra parte, la estadounidense de ascendencia mexicana Selena Gómez juntó sus voces al colombiano Camilo Echeverry para el sencillo '999', cantado 100 % en español.



Se trata de una balada pop urbana en la que se destacan las voces de los dos cantantes, las cuales se mezclan con los matices urbanos de la guitarra acústica del cantante paisa.

El 'regreso' de 'The Beatles'

'The Beatles', la mítica banda de rock que marcó la década de los 60 del siglo pasado, 'regresa' con el lanzamiento de ediciones especiales de su aclamado trabajo 'Let it be'.



La obra llegará a las tiendas del mundo el próximo 15 de octubre; sin embargo, este viernes los fans pueden conocer el adelanto de tres de las nuevas mezclas que tendrá la edición especial: 'Let it be' (2021 Stereo Mix), 'Don’t let me down' (la primera presentación en la azotea) y 'For you blue' (Get back LP Mix).

Se trata de una versión expandida, en la que se incluyen nuevas mezclas en estéreo, 5.1 Surround y Dolby Atmos, grabaciones de sesión inéditas, un EP de cuatro pistas de 'Let it be' y la inédita versión estéreo del LP de 14 pistas 'Get back'.



"Más de 60 horas de metraje no publicado, más de 150 horas de grabaciones nunca antes vistas, y cientos de fotografías inéditas han sido exploradas de nuevo y restauradas meticulosamente para tres lanzamientos complementarios y definitivos de los Beatles este otoño: un festival para los sentidos que recorre todo este atesorado archivo", destacaron desde Universal.