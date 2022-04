Video: La reacción de Juanes en un aeropuerto tras enterarse que ganó un nuevo Grammy

El artista colombiano Juanes ganó este domingo con su álbum 'Origen' un nuevo premio Grammy, que se suma a los dos gramófonos dorados anglo que ya tenía y a los 26 Grammy Latinos que ha recibido a lo largo de su carrera musical.



Juanes, quien se quedó con el premio al mejor álbum de rock latino o alternativo, no pudo asistir a la ceremonia que se realizó en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y se enteró de su triunfo poco después de que aterrizó a Miami proveniente de Europa.



De acuerdo con lo manifestado por el artistas paisa, no le fue posible asistir a la ceremonia porque se encontraba viajando desde Portugal, donde la noche anterior se había presentado.



"Acabo de aterrizar en Miami de Portugal, o sea literal me bajo del avión, salgo de la puerta de este, empiezo a caminar por el túnel viendo por el teléfono los Grammy y nos acabamos de ganar mejor Grammy con mi álbum 'Origen'", comentó el cantante en su Instagram.



Además, relató a sus seguidores que tanta fue su emoción que las personas que tenía a su al rededor no paraban de mirarlo porque, tras enterarse de su triunfo, empezó a gritar y saltar de la emoción.



"Estoy tan agradecido, no saben la alegría que tengo. Estaba gritando ahí parecía un loco, la gente no entendía qué me estaba pasando. La verdad es que me pongo muy feliz porque le pusimos el alma a este álbum", precisó el cantante colombiano.



Juanes venció en esta categoría a sus compatriotas Diamante Eléctrico, quienes estaban nominados con su álbum 'Mira lo que me hiciste hacer' y a Bomba Estéreo que competía con 'Deja’. C. Tangana, Nathy Peluso y Zoé también estaban participando en la misma categoría.