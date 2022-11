The Crown, una serie con corona 

La esperada quinta temporada de The Crown, que se estrenará el 9 de noviembre, contará con nuevo elenco y nuevas historias, pero con la misma esencia que hará las delicias de los fervientes seguidores de una de las series favoritas de la plataforma Netflix.



Si bien Olivia Colman dice adiós, llega otra gran actriz, para interpretar a la reina Isabel II: Imelda Staunton. La Dolores Umbridge de la saga de Harry Potter, será la nueva monarca, y llevará el peso de dos nuevas temporadas (la 5 y la 6), como ocurrió con sus antecesoras: Claire Foy y Olivia Colman.



Desde el año 2020 que se confirmó el papel de Staunton, los fans de The Crown la aprobaron debido a su gran recorrido con títulos como: ‘Shakespeare enamorado’, ‘Pride’, ‘El secreto de Vera Drake’, ‘Los amigos de Peter’, entre otros. Y ella no cabía de la felicidad por ser la elegida: “Me encantó ver The Crown desde el principio. Como actriz fue un placer ver cómo Claire y Olivia aportaron algo especial y único a los guiones de Peter Morgan. Me siento realmente honrada de unirme a un equipo creativo tan excepcional y de llevar ‘The Crown’ a su conclusión”.

El rol de rey consorte, Felipe, estará a cargo de Jonathan Pryce (‘Juego de Tronos’, ‘Evita’, ‘La buena esposa’, ‘El mañana nunca muere’).



Seguidores de la serie también celebran la llegada de Elizabeth Debicki como Lady Di; de Dominic West, como el príncipe Carlos, y de Lesley Manville (‘El hilo invisible’, ‘Un amor extraordinario’, ‘Harlots’), quien dará vida a la hermana menor de la reina, la princesa Margarita.



El jefe de contenido de Netflix, Ted Sarandos, confirmó que el proyecto inicial de Morgan describía seis temporadas: “La idea es hacer esto durante seis décadas, presumiblemente en seis temporadas, y hacer que todo el programa dure entre ocho y diez años", afirmó en una ocasión a The Hollywood Reporter.



Posteriormente reconoció que “al principio me había imaginado a 'The Crown' funcionando durante seis temporadas, pero ahora que hemos comenzado a trabajar en las historias de la quinta, me queda claro que este es el momento y el lugar perfectos para parar”, escribió en un comunicado.



Pero luego anunció que la serie regresaría por sexta temporada. “Cuando comenzamos a discutir las historias de la quinta, pronto quedó claro que para hacer justicia a la riqueza y complejidad de la historia, deberíamos volver al plan original y hacer seis temporadas” y aclaró “la sexta entrega no nos acercará más a la actualidad, simplemente nos permitirá cubrir el mismo período con mayor detalle”.



Es entonces casi seguro que ‘The Crown’ llegará a algunos detalles más actuales, como los referentes al príncipe Harry y Meghan Markle, o los vínculos de amistad del príncipe Andrés con Jeffrey Epstein.



También se verán de nuevo caras conocidas de la serie, como Gillian Anderson en la piel de Margaret Thatcher y a Jonny Lee Miller sucediéndole en el cargo de Primer Ministro, dado que será John Major en la serie. Dodi Al-Fayed será interpretado por Khalid Abdalla (‘Cometas en el cielo’). Olivia Williams será la nueva Camilla Parker Bowles después de que Emerald Fennell la interpretara en las anteriores entregas. El príncipe Andrés será un rol a cargo de James Murray.



La nueva temporada cuenta con rostro para dar vida al Príncipe Guillermo en esos años: Senan West, hijo de Dominic West debuta con 13 años y hará también de hijo en la ficción, convirtiéndose en el hijo mayor de Carlos y Diana en esos convulsos años 90.



Además, incluirá los divorcios de Ana y Mark Phillips en 1992, Carlos y Diana en 1996, y del príncipe Andrés y Sarah Ferguson; la muerte de Diana en 1997, en un accidente automovilístico en París y las de la princesa Margarita y la reina madre en 2002; el jubileo de oro de la reina Isabel II en 2002, entre otros.

Léxico

Expertos lingüistas de Babbel, la plataforma premium de aprendizaje de idiomas, descifran términos relacionados con la monarquía, para empaparse más con The Crown:



Commonwealth: Término del inglés tradicional. Comunidad política fundada para el bien común en el siglo XV. En 1923, tras la descolonización del Imperio Británico, se convirtió en el sistema político más conocido. Compuesto por 53 estados miembros internacionales, Isabel II era la cabeza.



Adhesión: Adquisición de una posición de rango de poder. Se utiliza para evocar subir al trono, pero también la asunción del papel de gobernante del país.



Sucesión: Representa el orden en el que los miembros de la familia real están en la línea para ocupar el trono.



Abdicación: Retirarse y absolverse de los deberes reales y del poder monárquico.



Jubileo: Celebración oficial del aniversario de la coronación o ascenso al trono del rey o la reina. Palabra proveniente del francés antiguo jubile, que significaba “cumpleaños, celebración o regocijo”.



Rey consorte: Se le otorga dicho título al esposo de una reina. Camilla, antes duquesa de Cornualles, es la reina consorte tras la llegada al trono de Carlos.



Earl o conde: Tercer título de nobleza más alto, solo superado por el de duque.