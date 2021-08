Siete alertas para saber si están con usted por amor o interés

Expertos en pareja consultados nos dan pistas sobre un tema muy actual: las relaciones sentimentales que se basan en el interés, ya sea económico o de otro tipo, y las que tienen una base de sinceridad libre de agenda en el fondo.



Si encuentra en su camino la primera, no la prolongue. Si encuentra la segunda, valórela y cuídela como un tesoro. Detector de interesados:



1. No le apoya en malos tiempos



La prolongada pandemia y meses de revuelta social han causado un golpe severo a la economía, pero también a algunas relaciones que se basaban en la abundancia de los buenos tiempos. Quien no lo apoya en sus ‘vacas flacas, se pone en evidencia en esta temporada.



2. Se siente “merecedor” por las razones incorrectas



Hay quienes sienten que “merecen” joyas, ropa, regalos costosos de todo tipo, invitaciones y más por el simple hecho de lucir bien. “Es que me lo merezco porque me mato en el gimnasio”, sería la frase que caracteriza a estos interesados, quienes sienten que todo cuanto deben aportar a la relación es estar sexys y lucir músculos tonificados, y que el otro debe pagar con dinero el “privilegio” de estar con alguien atractivo. Pero nada menos atractivo que alguien tan frívolo y vacío.



3. Me compras, luego existes



“¿Qué tal me quedan estas gafas de sol?”, desfila el interesado en los almacenes, para lograr que el otro le dé gusto a sus caprichos. Una posible prueba de que todo está basado en la capacidad de compra de bienes es suspender por algún tiempo los regalos costosos y ver la reacción. Si el otro deja de aparecer, deja de responder llamadas y se va difuminando para luego “aparecer” con otra pareja, está más claro que el agua.

4. Recibe mucho, pero da poco



Esta es otra señal de alerta, la persona que recibe y no para de recibir invitaciones y regalos, pero cuando debe ser quien entrega, a lo sumo llega a regalar algún chocolate de su alacena, o una tontería para salir del paso, cuando en realidad es una relación embudo: la boca ancha es para ellos.



​5. Te invito a que te gastes tú mismo



Otro rasgo del interesado es que no le dará nada, y si acaso hace algo por usted, será a cargo de su propia chequera. Dicen: vamos a comprarte algo de ropa interior que te falta, o medias, o camisas nuevas, pero quien paga es la propia persona. Son manipuladores que fingen ‘dar’, pero es usted quien se da.



6. El sexo como moneda de cambio



Otra característica del interesado es que el dar lo vincula a su cuerpo, a su erotismo o al sexo. “Te doy sexo, luego debes pagar con cosas y privilegios”, es lo que parece susurrar esta persona desde el fondo de su actitud. Se siente superior ya sea por su juventud o su apariencia, y exigirá ser compensado de forma material, aunque no admita que se trata de una transacción.



7. Reaparece en buenos tiempos



Sospeche de ese ‘ex’ o de esa persona con la que salió hace tiempo y que nunca llamó ni mostró interés, pero ahora que usted tiene buen trabajo y éxito de repente parece feliz de buscarle e invitarle a salir, y de la nada le llama y le pone tema de conversación por redes sociales. Si usted de verdad le interesaba tanto, ¿dónde estuvo todos estos años? Estos interesados son como aves de carroña que sobrevuelan su próxima cena. Huya.

