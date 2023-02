San Valentín también es para los solteros: Aquí, cinco tipos de lenguaje del amor propio

El amor puede ser un sentimiento, una emoción, una decisión, el amor pueden ser muchas cosas y hay diversas formas de expresarlo para que los demás se sientan queridos y valorados. Sin embargo, el amor propio también es una expresión necesaria y primaria que necesitamos tener con nosotros mismos.



Sabemos que hay muchas formas de amar, por ello, Gary Chapman, conocido escritor y filósofo, simplificó esta cuestión en su libro “Los 5 tipos de lenguajes del amor”, en donde nos brinda algunas herramientas para expresar el amor de diversas formas, que incluso, se pueden aplicar al amor propio.



Lea aquí: Una gran leyenda musical confirmó su presencia en el Festival Viva la Salsa, en Bogotá

Cuidado físico

La frase “tu cuerpo es tu templo” aplica perfecto en este lenguaje. Cuidar de ti, de tu cuerpo, de cómo te ves y te sientes por dentro y por fuera es importante para fortalecer la relación que tienes contigo mismo.



Puedes hacer cosas que te generen bienestar como hacer ejercicio, dar un paseo para tener contacto con la naturaleza, cuidar lo que comes, evitar aquellas cosas que sabes que hacen mal a tu organismo, cuidar tu piel, etc.



Actos de auto-servicio

Amarte implica también tener acciones contigo mismo que te generen bienestar y que te traerán consecuencias positivas en tu vida. Algunos actos de amor propio pueden ser asistir a terapia, estudiar algo nuevo, establecer límites sanos, cuidar tu espacio personal y aprender a decir NO también ayuda a que te sientas empoderada de ti y de tu vida.



Lea también: Meghan Markle y el príncipe Harry enfrentan nuevo escándalo por financiación de su ONG

Palabras de autoafirmación

Las palabras que dices de ti mismo son tan importantes como cualquier otro tipo de cuidado. Usar expresiones de amor, compasión, felicitaciones y ánimo son algunos ejemplos que puedes usar.



Evitar tratarte mal cuando te equivocas, evitar los auto insultos y las palabras groseras es un aspecto poderoso. Tener diálogos positivos contigo mismo, escuchar un podcast motivacional o escribirte notas de gratitud también puede fortalecer este aspecto contigo mismo.





Regalos de amor propio

También puedes alegrarte el día al obsequiarte cosas tú misma, comprarte cosas que quieres sin sentir culpa, ir de vacaciones solo, comprarte chocolates o flores. Cultivar este lenguaje del amor propio es importante para entender que no necesitas de alguien más para sentirse amado y especial.

Tiempo de calidad

Nada mejor que aprender a pasar tiempo contigo mismo y disfrutar de ese espacio donde no hay nadie más cerca. Este lenguaje es fundamental para que aprendas a conocerte más, a reflexionar y medites sobre tus sueños, tus planes, lo que quieres y lo que no quieres.



Pasar tiempo contigo mismo y tener tiempo de calidad también puede ser al ver una película, ir al cine solo, tomar un café mientras escuchas música, leer un libro, etc. Entender que tú eres tu prioridad ayuda a que te sientas más pleno y confiado sobre ti mismo.

“Practicar el amor propio desde estos lenguajes puede cambiar la forma de relacionarte contigo misma, puede llevarte a un estado de libertad y puede impulsarte a desarrollar tu potencial de una forma distinta. Pero amor propio también es trabajar por ti, crecer y buscar formas de superarte día a día, algo que estoy segura, hacen muchas si no todas de las mujeres que trabajan con Avon, porque somos una marca que más allá de vender productos de belleza y cuidado, busca sacar el mayor potencial de cada quien”, concluye María Adelaida Saldarriaga, Gerente General Avon Colombia.



No necesitas hacer todas estas acciones al mismo tiempo o hacerlas con la misma frecuencia o intensidad. Así como en el amor romántico con otros, podemos tener preferencia por uno u otro lenguaje, entonces es importante conocerte y entender con qué tipo de lenguaje te sientes más cómodo y transparente. Lo importante es que empieces hoy a vivir de forma compasiva, amorosa y compresible contigo mismo, allí empieza el amor propio, que finalmente te empoderará y te llevará a vivir la vida que quieres.