Meghan Markle y el príncipe Harry enfrentan nuevo escándalo por financiación de su ONG

El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, se enfrentan a un nuevo escándalo. La pareja que intenta llevar una nueva vida en Estados Unidos y un imperio propio, distantes de la familia real británica, observa derrumbarse todos sus esfuerzos.



Esta situación se debe a que la financiación de su fundación Archewell ha despertado muchas dudas por una misteriosa donación anónima que supone casi toda la recaudación (un 77 %).



El duque de Sussex, de 38 años, y Meghan, de 41, crearon en 2020 la ONG con un propósito "cambiar el mundo".



"Creemos que el trabajo filantrópico es más que una limosna, es una mano", anuncian en la web.



Sin embargo, la prensa británica está al tanto de cada paso que da el hijo menor de Lady Di y Carlos III, que ya dio bastante de qué hablar en su documental de Netflix Meghan y Harry y su biografía En la Sombra.



El dinero que consiguieron recaudar a través de su ONG es nada menos que 13 millones de euros en ingresos, cifra de la cual se distribuyeron tan solo 3 millones en subvenciones en equidad en las vacunas, centros de apoyo, asistencia para refugiados, reasentamiento y construir un mejor mundo en línea.



Ahora la polémica vuelve a rondar a esta familia, debido a que, de acuerdo con el Daily Mail, 10 millones de dólares del total han sido aportados por una sola persona, un hecho que puso este al descubierto la publicación del informe de impacto de la organización para los años 2020 a 2022.



El movimiento se hizo a través del Silicon Valley Community Foundation (SVCF). Se trata de una fundación que ofrece a los filántropos (muy) ricos hacer donaciones sin impuestos de forma anónima. El proceso comienza cuando una persona establece un Fondo Asesorado por Donantes (DAF) en el SVFC, luego selecciona dónde debe ir el dinero sin exponerse. Y todo queda en secreto.



Esta subvención a la fundación Archewell no es para un proyecto específico (algo inusual para SVCF). Los fondos se reparten entre lo que los duques consideren: gastos de oficina, relaciones públicas o para pagar salarios. Expertos insinúan que es una donación del propio Harry y se preguntan si lo habrá pagado con el anticipo de su autobiografía, por la cual recibió 20 millones de euros.



Periodistas como el columnista de Yahoo News, Omid Scobie, después de indagar en los documentos concluyen que hay 10 millones de euros que quedan sueltos. Este tuiteó que Archewell había donado solo el 23% de sus ingresos.



Por su parte, el exdiputado Norman Baker publicó: «Creo que aquellos que han ayudado a construir esta montaña de efectivo estarán ansiosos por saber qué pretenden hacer con los 10 millones que están guardados de manera segura en la bóveda de un banco en algún lugar»



El político reconoció que es prudente que una organización benéfica no gaste todo su efectivo, pero agregó que la pareja debe revelar "el porcentaje del dinero recaudado que se gasta en administración en lugar de destinarlo a los fines de la organización benéfica".



Mientras todos sacan sus conclusiones, los duques de Sussex publicaron una medición de su trabajo en el mundo, en la cual anotaron que aportaron "12,66 millones de vacunas Covid-19 adquiridas para la población mundial", como recoge el texto lo lograron a través de su asociación con la organización Global Citizen, y el cofundador de Global Citizen, Michael Sheldrick, los defiende: «Estamos agradecidos de asociarnos con la Fundación Archewell de los Sussex para promover la equidad de las vacunas».



No obstante, un informe de la ONG Global Citizen explica que la fundación de los royals había ayudado a recaudar 535,000 dólares, suficiente para 107,000 inyecciones de Covid, pero muy lejos de los datos que dieron estos.



Dicen sus detractores que colaboran con asociaciones, les roban crédito y solo dan una pequeña fracción. Aportan su fama para animar a los donantes. "Son de la realeza y luchan a favor de proyectos sociales, pero su mayor aportación es su popularidad", se dice de ellos.