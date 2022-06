Salsa, rock, pop, reguetón y más: agéndese para la 'lluvia de conciertos' del segundo semestre

Son muchos los artistas internacionales, exponentes de diversos géneros musicales, que han incluido a Colombia como parte de sus giras. Aquí, un

recuento de los conciertos imperdibles en este segundo semestre del año.



Colombia es una de las plazas infaltables para muchos artistas del mundo. Prueba de ello es que en este segundo semestre del año son muchos los cantantes y las bandas, de todos los géneros, que han incluido a nuestro país en sus giras.



Una de las más esperadas es la legendaria banda de rock Guns N’ Roses, que vuelve a Bogotá, después de 30 años, el próximo 11 y 12 de octubre, donde tendrá su vibrante actuación en el estadio El Campín.



Este show hace parte de su gira We’re f’n Back, a la cual Bogotá fue agregada, luego de darse el anuncio de su llegada a otros países.



Con Axl Rose, a la cabeza, los Guns interpretarán sus legendarios éxitos November Rain y Don’t Cry, entre muchos otros. Las entradas están disponibles en la página web de Entradas Amarillas. La edad mínima de ingreso será a partir de los 14 años y cinco secciones en la localidad oriental baja serán libres de alcohol.



Otra banda por la que el público colombiano también esperaba es la banda británica Coldplay, que deleitará a sus fanáticos el 16 y 17 de septiembre con su espectáculo en el que muchos esperan corear Viva la Vida, Fix You, Yellow, In my Place, Politik, O (Fly On), Trouble y Speed of Sound, por nombrar solo algunos de sus éxitos.



Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion, integrantes de este, uno de los grupos más relevantes de la década de los 2000, estarán en Bogotá, en el Estadio El Campin, el próximo 17 de septiembre. Se abrirán puertas a las 6:30 p.m.



También del Reino Unido llegará Arctic Monkeys que actuará el 17 de noviembre junto al estadounidense Father John Misty (el de Funny Girl) en la capital.



Siguiendo con el rock, pero esta vez en español, los caleños podrán disfrutar del argentino Andrés Calamaro, en su Tour 22 en Colombia, quien estará literalmente en La Parte de Adelante, en el Centro de Eventos Valle del Pacífico en Cali, el 27 de octubre, soltando toda su lírica: Vasos Vacíos, Crímenes Perfectos, Sin Documentos, Cartas sin Marcar, Loco, Flaca, entre otros de sus temas míticos.



También está el rock con sabor nacional, de The Mills, quienes demostrarán en el teatro Jorge Isaacs que El Amor Duele, para cantarle al Amor Depredador, a Guadalupe y al Hombre Lobo en París.



Para los amantes del reguetón, Daddy Yankee estará rompiéndola con sus infaltables Gasolina, Shaky Shaky, Lo Que Pasó Pasó, Con Calma y Dura, entre muchos más, en Cali el próximo 7 de octubre, antes incluso que en Bogotá, Medellín y Barranquilla.



Bad Bunny actuará en Bogotá el 20 de noviembre y probablemente cante éxitos como Yo Perreo Sola, La Noche de Anoche, Un Día, Dakiti.



Y otro imperdible en Cali es Ryan Castro ‘El cantante del guetto’, junto al Bendito, Blessd, quienes soltarán todo su flow en Qué Chimba de Tour Pa’, el próximo 3 de septiembre en la Arena Cañaveralejo, con infaltables como Q’Hubo Bebé, Monastery, Mujeriego, Quien TV, Wasa Wasa, y muchos más.



La estadounidense Demi Lovato, intérprete de Cool for the Summer, Échame la Culpa y Up, es otra de las estrellas que llegará el 7 de septiembre a Bogotá.



Una buena dosis de pop le dará a sus seguidores Andrés Cepeda, con cuatro shows en Bogotá, y en su gira no faltará Cali, el 30 de septiembre, en Arena Cañaveralejo.



También se ha confirmado la presencia en la capital del Valle, probablemente el 17 de septiembre, en la Arena Cañaveralejo, del cronista romántico Ricardo Arjona, en medio de su Tour Blanco y Negro. El 16 de septiembre estará en Bogotá en el nuevo escenario de la capital, el Coliseo Live.



El guatemalco siempre se ha caracterizado por brindar un show muy dinámico, en el que actúa, canta, se mueve y dialoga con el público. Se espera que sea una de las giras más impactantes del año, con una impactante escenografía,y cada tema con su propia puesta en escena.



Este cantautor vuelve a Colombia para cautivar a sus admiradores con temas como ‘El amor’, ‘Mi novia se me está poniendo vieja’, ‘Fuiste tú’, ‘Historia de un taxi’, ‘Te conozco’, además de los más recientes sencillos de sus álbumes Blanco y Negro.



Y otro imperdible para los enamorados es El Cuarteto de Nos, que estará en la capital vallecaucana el 12 de octubre.



Otro de los personajes más esperados este año es Jesús Adrián Romero, cantautor, músico, pastor, fundador y presidente de la discográfica de música cristiana Vástago Producciones, quien estará el 20 de agosto en la Arena Cañaveralejo, llenando de mensajes a sus seguidores con Mi Universo, Tú Estás Aquí, Te Dejo Ganar, Mi Vida sin ti, Tu Bandera, por mencionar algunas.

Viva la salsa

Jerry Rivera en concierto. Foto: Especial para El País

Los salseros tendrán su gran concierto de conciertos ‘Viva la salsa’, que cuenta con una nómina de lujo, como el Grupo Niche, Guayacán Orquesta,Tito Nieves, Omar Alfanno, Rey Ruiz, Víctor Manuelle y Jerry Rivera.



Muchos ya están alistando sus gargantas para interpretar Algo que se Quede, Cosas Bonitas, Culebra, Búscame, Canciones Viejas, Sin Sentimiento, de la agrupación salsera Niche. Otros harán lo propio para sacar todo su repertorio de Guayacán, como Te Amo Te Extraño, Oiga Mire Vea, Invierno en Primavera, Ay Amor Cuando Hablan las Miradas, Dada Día que Pasa, Mujer de Carne y Hueso, Carro de Fuego, Amor Traicionero, Me Amas y me Dejas, entre otras.



Este show, que estará en Cali en la Arena Cañaveralejo el 28 de julio, se replicará en Medellín, el 29 del mismo mes, y en Bogotá, el 30. Además, en Bogotá estarán Chucho Valdés y Paquito D’ Rivera, el 13 de septiembre; Pixies, acompañados por 1280 Almas.

El 28 de julio, en Arena Cañaveralejo, será Viva la Salsa, el concierto de conciertos. Grupo Niche, Guayacán Orquesta, Omar Alfanno, Rey Ruiz, Víctor Manuelle, Jerry Rivera y Tito Nieves.

Para los despechados está hecho ‘Sólo para Posadistas’; Luis Alberto Posada celebrará sus 45 años de carrera artística con un concierto en la Arena Cañaveralejo el próximo 16 de julio.



En este recordará sus emblemáticos temas: El Precio de tu Error, Corazón de Palo, Me Cambiaste por Nada, Cariño, Malo, Cruz de Dolor, Sin Rencor, por mencionar algunos.



Confirmado también está Christian Nodal, quien compartirá tarima con la pareja de colombianos Jessi Uribe y Paola Jara, el 10 de septiembre, en la Arena Cañaveralejo, con su Forajido Tour 2022.



Seguramente muchos caleños lo acompañarán a la expareja de Belinda coreando Los Besos que te di, Adiós Amor, Probablemente, Botella tras Botella, Amor Tóxico y Pa’Olvidarme de Ella, entre otras.



En lo que queda de este año 2022 habrá música para todos los oídos y gustos en Colombia, una plaza por la que muchos artistas apuestan y que siempre recibe con la mejor disposición y alegría a sus invitados. ¿Y usted, a cuál concierto quiere ir?

Otros artistas



En la Feria de las Flores, de Medellín, estará en el Súper Concierto el cantante Marc Anthony, primer artista que ha sido confirmado. Junto a él estará Silvestre Dangond. Se presentará el 13 de agosto en el estadio Atanasio Girardot.

Dua Lipa en concierto Foto: Especial para El País

Dua Lipa estará el 18 de septiembre en el Salitre Mágico de Bogotá. A partir de las 7:00 p.m.



Helloween, una de las bandas de metal más queridas, llega a Colombia el 29 de septiembre.



A Bogotá regresa el festival Día de Rock, el 13 de agosto, y por primera vez en Medellín, el 14 del mismo mes, el Line Up oficial incluye a Panteón Rococó, Crazy Town, División Minúscula, Allison y Serbia, además talentos nacionales como Don Tetto, Oh’laville, Superlitio, La 33, Apolo 7, entre otros.



Otros artistas que vendrían en el primer trimestre del 2023: Metallica, The Rolling Stones, Pearl Jam, Rage Against The Machine, Rammstein y Limp Bizkit.