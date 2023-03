¡Qué coqueto!  El guiño del 'Tino' Asprilla a Valeria Giraldo Toro, Miss Universe Medellín

Valeria Giraldo Toro es la primera mujer portadora del título de Miss Universe Medellín, nacida en esta ciudad ha sido contactada por jugadores de futbol en busca de pretenderla sentimentalmente.



Ella contó esta anécdota en la transmisión con 'WestCol' el conocido ‘streamer’ por su popularidad en la plataforma Twitch y por haber tenido una relación con Aída Victoria Merlano. La modelo antioqueña resaltó que "El ‘Tino’ Asprilla le escribió… "Yo creo que no contesté porque a mí me dio miedo”, indicó Valeria durante la transmisión.



Al 'streamer' le aseguró, que por no decir todos los jugadores, del Atlético Nacional le han escrito también con la intención de ser sus pretendientes, algo que le extrañó a ella porque ella es hincha del Deportivo Independiente Medellín.



'WestCol' le preguntó: "¿Cuántos jugadores del Atlético Nacional te han escrito?",. A lo que Valeria contestó: "Uy, todos, lo juro por Dios. Todos… Y eso que yo soy hincha del Medellín".



Lea también: 12 artistas internacionales rinden homenaje a John Wick 4

Valeria Giraldo con 22 años es una reconocida modelo y abogada graduada con una distinción por su alto rendimiento académico, es especialista en Derecho Administrativo y tiene como objetivo llevarle a su distrito la corona de Miss Universe Colombia 2023.

Pero estas no son las únicas veces que la han acosado, en su cuenta de Twitter publicó como la han estado llamando a lo que la Miss Universe ha manifestado su molestia ante estas situaciones.



Escribió: "Cosas que me molestan: Alguien -NO es seguidor- me llamó mil veces por Instagram" algo que sacó de casillas a la abogada.