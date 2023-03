12 artistas internacionales rinden homenaje a John Wick 4

En vísperas del estreno de la saga de John Wick 4, que es a nivel mundial el 23 de marzo, 12 artistas de 9 países fueron cuidadosamente seleccionados para crear afiches exclusivos de esta nueva entrega cinematográfica. Son piezas de colección donde cada uno plasma su interpretación personal sobre el universo de John Wick,

con diferentes e innovadoras técnicas.



Diariamente se han ido presentando las ilustraciones de Xi Zu, de USA; Ken Taylor, de Australia; Taj Francis, de Jamaica; Flore Maquin, de Francia; Alice X Zhang, de USA; Yann Couedor, de Francia; Ed Fairburn, del Reino Unido; Yuko Shimizu, de Japón; Matt Taylor, del Reino Unido, y Mexi Funk, por Colombia. La serie se cerró el próximo 14 de marzo con los afiches de Oliver Barrett, de USA, y Ruiz Burgos, de España.



Orlando Arocena, conocido como @mexifunk, es un artista cubano mexicano residente hoy en Colombia y quien se describe como ‘vector artist’. En su propuesta, Arocena alude al corazón místico de Baba Yaga, al fusionar el rostro de John Wick con iconografía religiosa del personaje, como su medallón, un tercer ojo y la Cruz de la casa que lo adoptó, entre otros elementos. Arocena fue escogido por Lionsgate como embajador de John Wick 4 para Colombia.



En sus redes sociales Orlando Arocena publicó el video de promoción de los posters.

También el artista Mexifunk agradeció en su red de Instagram posteando el afiche con el que participó en esta campaña de promoción de la saga de Wick. "¡¡No puedo empezar a decirte lo agradecido que estoy en este momento!! ¡Aquí está mi #babayaga oficial para la serie de artistas de @johnwickmovie! Muchas gracias al súper equipo @lionsgate - @spacemuseum @theprimercreative - felicidades"



Sobre la película

La espera se agota y ya faltan pocos días para el regreso del antihéroe más querido de todos los tiempos en JOHN WICK 4. Protagonizada por Keanu Reeves (The Matrix) y dirigida por el maestro de la acción, Chad Stahelski, llega por fin a Colombia la nueva entrega de la saga que ha electrizado a las audiencias de todo el mundo. En esta ocasión, John Wick descubre un camino para derrotar a la organización más poderosa del inframundo "The High Table", que ha puesto una recompensa multimillonaria sobre su cabeza. Pero antes de ganar su libertad, deberá enfrentarse a un nuevo enemigo con poderosos aliados, capaz de convertir a viejos amigos en peligrosos enemigos... Grandes dosis de acción que suben a un nuevo nivel.



Colombia podrá verla de forma exclusiva un día antes en un preestreno nacional el miércoles 22. Con distribución de Cine Colombia, el público podrá disfrutar de esta poderosa experiencia, en todos los formatos de cine y en IMAX. La preventa ya está abierta, así que asegure sus puestos desde ya.



Taj Francis, de Jamaica. Poster del artista Taj Francis

Afiche del artista visual Taj Francis, de Jamaica. Un juego de colores en una escena especial que se desarrolla en una iglesia según se a observado en algunos de los trailers de la película.



El artista visual jamaiquino, Taj Francis, tiene un interés diverso de expresión, principalmente enfocado a través de la ilustración. Como graduado de la Facultad de Artes Visuales Edna Manley, con especialización en ilustración, ha trabajado en muchos proyectos que van desde el trabajo de diseño hasta la dirección creativa, además de participar en varias exposiciones de arte tanto a nivel local como internacional. Siendo un artista polifacético, su trabajo se produce en varias formas, tales como: pinturas, arte digital, murales y videoarte o animación. A través de esto, sus piezas exploran los sutiles matices del comportamiento y la identidad humanos, específicamente en relación con la ascendencia africana.



Yann Couedor es artista visual desde 2004. Nació en Francia. Poster de Yann Couedor para John Wick

Yuko Shimizu es una ilustradora japonesa residente en Estados Unidos. Poster de Yuko Shimizu para John Wick 4

Poster de Yann Couedor, de Francia. Es un artista visual desde 2004. Nació en Francia y actualmente vive en París. Creció en Touraine y luego estudió en París y Sudáfrica hasta los 21 años.



Antes de ser artista, Yann es un gran melómano y coleccionista. De aquí es principalmente de donde saca su inspiración, aunque está particularmente fascinado por otros campos como el cine y el arte pop. Esto es lo que lo llevó a representar a su manera a artistas y personalidades que lo han marcado. Pinta con acrílico y le gusta componer con collage. Su idea inicial es pegar elementos auténticos en relación con el personaje que elige pintar (artículos de prensa, carátulas de discos de vinilo, fotografías, CD, etc.). Declinó varias colecciones que se distinguen por la forma en que representará estos temas o sus temas.



El afiche de Yuko Shimizu para este especial de película, es un ilustradora japonesa varias veces galardonada y residente en la ciudad de Nueva York. Fue seleccionada como una de las "100 personas japonesas más respetadas del mundo" por la revista Newsweek Japón en 2009. También diseñó Hello Kitty. La ilustradora ha ido acumulando elogios y reconocimientos por su trabajo para un gran número de marcas como DC Comics, The New York Times, Gap, Apple y Pepsi. Su estilo es una combinación de técnicas antiguas y modernas –pinceladas de caligrafía que se editan digitalmente– que crean una estética refrescante, única y diferente. Centrándose en las historias y cuentos que son mucho más antiguos que las obras de Shakespeare, Shimizu eligió un tono y un estilo orientado hacia lo tradicional.

Juan Carlos Ruiz Burgos es ilustrador reconocido por sus trabajos con comics y personajes de los mismos. Poster de Juan Carlos Ruiz Burgos para John Wick 4

Juan Carlos Ruiz Burgos, nacido en Granada (España), es profesor de Ilustración Digital y Diseño de Personajes, es un ilustrador especializado desde hace años en la creación de portadas de cómic para el mercado norteamericano.



Aunque su trabajo se ha centrado principalmente en el cómic, también ha desarrollado todo tipo de proyectos como portadas para discos, libros, revistas o pósters de cine. También ha impartido clases para particulares y academias y ha trabajado para editoriales como Amigo Comics, Red Giant Entertainment, Double Take, Upper Deck o IDW, con licencias tan conocidas como Sherlock Holmes, G.I: Joe, Uncharted, Star Wars, Street Fighter, Alien o The Crow.