Mientras Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez, se preparan para su regreso a los escenarios de Latinoamérica en 2023, muchas personas se preguntan por qué, Poncho Herrera, no hará parte del tan esperado reencuentro de los RBD.



Las razones son simples, pues desde que la agrupación se separó en el 2008, Herrera, quien interpretó a 'Miguel', ha dejado en claro que su gran pasión siempre ha sido la actuación y no el canto, por lo que retirarse de RBD, era una forma de encontrar su propio camino.



“Solamente estoy haciendo lo que me gusta, escogiendo los proyectos que me mueven y ha sido muy enriquecedor estar en los proyectos en los que siempre quise estar. En la actuación es donde mi voz suena más fuerte, que en los escenarios”, respondió Poncho en 2021 a un diario venezolano.



Cabe mencionar, que estas declaraciones no han sido sorpresa para sus excompañeros de RBD, ya que ellos mismos han manifestado su apoyo y respeto a las decisiones de Poncho.



“A Poncho nunca le gustó estar en los escenarios. Le gusta más estar en frente de la cámara y siempre nos lo dijo. Creo que Poncho siempre ha tenido claro lo que quiere y lo que no, y es muy respetable”, subrayó en su momento Christian Chávez.



Hasta el momento, se desconoce si Herrera declinó por completo la idea de volver a cantar con sus excompañeros de Rebelde, pero ante la noticia de este gira, el artista mexicano aprovechó el momento para invitar a sus seguidores a donar en una campaña de la ONU que ayuda a refugiados del mundo, con un ingenioso comentario.

Si eres rebelde y no sigues a los demás…

Te invito a donar a una buena causa.

🙃@ACNURamericas pic.twitter.com/SQiiCyAQ5S — Alfonso Herrera (@ponchohd) December 20, 2022

Así las cosas, desde que se disolvió la agrupación, Herrera ha participado en grandes producciones como Sense8, Ozark, El Capo 3, Me Case con un Idiota y ¡Qué Viva México!.



Además, ha sido la voz de personajes como Walter Nelson en los Minions, Theodore "Ted" Wiggins en El Lorax: En busca de la trúfula perdida y Hyoga de Cisne en los Caballeros del Zodiaco.