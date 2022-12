Justin Bieber estalló contra reconocida marca de ropa, conozca de cuál se trata

El reconocida marca de H&M anunció el retiro de su colección con la marca de Justin Bieber, después de que el cantante canadiense dijera que no había dado su aprobación para esas prendas a las que calificó como "porquería".



"El merchandising de H&M que hicieron con mi nombre es porquería y yo no lo aprobé. No lo compres", dijo la estrella de 28 años a través de Instagram, pues el cantante afirmó que en ningún momento autorizó la venta de esta ropa con su imagen.



A lo que H&M respondió que había retirado de la venta toda la gama "por respeto" a la artista y dus declaraciones.



"Al igual que con el resto de productos y colaboraciones bajo licencia, H&M ha seguido los procedimientos de aprobación correspondientes", dijo un portavoz en un correo electrónico.



"Pero por respeto a la colaboración y a Justin Bieber hemos retirado la ropa de nuestras tiendas y online", añadió.



Cabe resaltar que H&M lleva varios años trabajando con Justin Bieber en productos relacionados con su nombre o sus giras, por lo que las declaraciones del artista tomaron por sorpresa a esta casa de moda sueca.