¡Nuevo récord para Shakira! Es la cantante latina con más reproducciones de Spotify

Una vez más, Shakira se supera a sí misma. Esta vez por contar con canciones de cuatro décadas distintas (1990, 2000, 2010 y 2020) en superar los 200 millones de reproducciones en Spotify.



Algunas de estas canciones son 'Antología' e 'Inevitable' de los años noventa; de la década del 2000 se destacan 'Whenever, Wherever', 'Hips Don’t Lie', 'La tortura', entre otras.



Por su parte, de la década de 2010 están 'Waka Waka', 'Can’t Remember To Forget You' y 'Chantaje', mientras que, de esta década, 2020, las que superan este cifra son 'Me Gusta', y 'Te felicito', esta última, se ha convertido en el himno de su separación con Gerard Piqué y ya alcanza 700 millones de reproducciones sumando entre Spotify y el videoclip en YouTube.



Con este logro, la colombiana se suma al exclusivo club en el que también están Elton John, Eminen y Michael Jackson, quienes también han alcanzado esta hazaña.



Cabe recordar que, en el 2020, la colombiana ya había alcanzo este récord, pero con solo 100 millones de reproducciones. Logro que duplicó este 2022.



Asimismo, Mebarak Ripoll, recibió otro reconocimiento de Spotify por superar el billón de reproducciones en su éxito musical ‘Hips don’t lie’.

“¡Wow! Un billón de reproducciones para Hips Don’t Lie. Gracias a Spotify por la placa, a @wyclef por la colaboración, y a todos ustedes por su increíble apoyo”, fueron las palabras que compartió la colombiana a través de su cuenta de Twitter en la que, además, posa junto a la placa que le entregó la plataforma de streaming por alcanzar este inesperado logro.



Con estos logros la interprete de 'Ojos así' se mantiene como una de las latinas más influyentes de la música a nivel global.