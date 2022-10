En blanco y negro, así se vería la canción que Shakira le compuso a Piqué por su ruptura

Shakira sigue siendo protagonista de los temas de conversación de redes sociales no solo por su ruptura con Gerard Piqué, sino también por su regreso a la música.



Incluso, desde hace unas semanas la colombiana confirmó que está trabajando en nueva música y anunció que el próximo 19 de octubre lanzará una canción junto a Ozuna.



Aunque la barranquillera no ha revelado si la canción será o no de desamor, los medios y sus fanáticos creen que 'Montonía', como se llamará el 'single', sería el nuevo himno para los 'entusados' porque la letra podría tratarse de una sátira a Piqué, quien actualmente mantiene una relación con la catalana Clara Chía.



De hecho, desde que anunció el lanzamiento de la canción, Shakira ha estado compartiendo detalles de la letra de este. "No fue culpa tuya...", fue la primera publicación de Shakira, seguida días después por una segunda frase que decía: "Ni tampoco mía". Poco después publicó: "Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría".



Pues bien, este martes la colombiana publicó un video en el que se le ve haciendo mercado con la cara triste. El audiovisual, de pocos segundos y que está en blanco y negro, fue publicado con un mensaje que dice "Se volvió rutinario".