Miguel Bosé asegura que su madre murió a causa de una sedación y no del covid-19

angela marcela alvarez

En una entrevista en el programa Lo de Évole, el cantante español Miguel Bosé habló sobre la muerte de su madre, donde aseguró que no falleció a causa del covid-19 sino por una sedación.



“A mi madre se le sedó hasta la muerte, como se solía hacer con el resto de los ancianos, ahora está en un lugar fantástico y fuera de esta mierda que nos está lloviendo encima con toda esta sarta de cretinos, de asesinos y criminales", dijo el cantante.



Su madre, actriz italiana, falleció en el Hospital General de Segovia el 23 de marzo del año pasado. De acuerdo a las explicaciones de Bosé, su progenitora fue sedada hasta morir debido a los protocolos sanitarios que se implementaron por la pandemia.



Según el artista, los adultos mayores dejaron de ser una prioridad para los médicos.



El artista enfatizó que su madre nunca se había contagiado del covid-19, por esta razón no podía haber muerto por este virus. "Mi madre se murió y esa es otra historia, y no quiero hablar de eso aquí, sacaría cosas tremendamente peligrosas para las personas que se ocuparon de mi madre”, explicó Bosé.



El intérprete de "Amante Bandido" pudo despedirse de su madre vía telefónica, ya que por las diferentes restricciones del covid-19 no le era posible verla ni visitarla en el hospital.



El cantante estuvo varios meses alejado de las redes sociales por sus diversos comentarios y la polémica que estaba generando ya que aseguraba que la pandemia era una conspiración, "una gran mentira de los gobiernos”.



En esta grabación el cantante habla sobre su ruptura amorosa con el escultor Nacho Palau, su pareja durante veinte años, además habla de sus años de drogas, sexo, tabaco y consumo de sustancias que comenzaron a finales de los ochenta. "Consumía a diario, hasta dos gramos de cocaína", dijo.