Felipe Arias vuelve a Noticias RCN tras varios días en UCI

angela marcela alvarez

Felipe Arias, periodista del Canal RCN, quien estuvo internado varios días en la UCI debido a varias afectaciones en su corazón, habló en sus redes sociales sobre cómo ha evolucionado su estado de salud después de sus difíciles días hospitalizado.



"Ahora tengo algunos impedimentos físicos y de alimentación, pero soy más feliz. Dios está aún más presente en mi vida. Mi corazón está un poco remendado, pero mi alma fortalecida. No tengo cómo agradecerles a tantas y tantas personas por las oraciones. Los quiero. Nunca rendirse", dijo el periodista en su publicación.



La publicación genero que sus seguidores expresaran su felicidad al ver que la salud del presentador iba de la mejor manera y no dudaron en compartirle palabras de aliento.



Arias regresó al set de noticias RCN este lunes 12 abril. "Una bendición que desde este lunes pueda acompañarlos de nuevo en la presentación del medio día con quienes han sido mi familia por 19 años", expresó Arias en su Twitter.



El pasado 17 de marzo el presentador vivió días de incertidumbre cuando sufrió un infarto en el set de noticias, y al realizarle varios exámenes médicos pudieron diagnosticar que tenía una arteria coronaria obstruida al 100%, otra al 80% y una tercera al 70%.



"Fueron momentos difíciles, momentos complejo de mucha reflexión e incertidumbre, pero ahora estamos llenos de esperanza y ganas. Con un corazón un poquito herido, pero con el alma fortalecida", dijo el Arias.